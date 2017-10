Tibetul, o destinaţie turistică aleasă de Florentina Opriş

Tibetul, o destinație turistică aleasă de Florentina Opriș

Florentina Opriș, prezentatoa-rea emisiunii cu profil sportiv, se pregătește să plece în Tibet. Aceasta va fi însoțită de renumita exploratoare româncă, Uca Mari-nescu, într-o aventură ce va dura 21 de zile.„În Himalaya, localnicii se hrănesc cu hrișcă, așa că deja am început să consum zilnic acest aliment. În plus, m-am antrenat făcând drumeții montane. Vreau ca prin această expediție să reușesc să aduc oamenilor noi informații și sfaturi utile despre un stil de viață echilibrat. De mult timp mi-am dorit să plec într-o asemenea călătorie, dar acum simt că este momentul potrivit”, a spus Flo-rentina.Scopul Florentinei e acela de a ajunge la 5.000 de metri altitudine. În plus, aceasta s-a declarat nerăb-dătoare să cunoască și să împărtășească obiceiurile și credința tibetanilor. În programul vedetei mai este inclusă și vizita la templele budiste împreună cu nepotul Indirei Gandhi, prim-ministrul al Indiei pentru patru mandate.