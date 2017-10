Ştiai că propria palmă îţi arată câtă carne să mănânci?

Știai că propria palmă îți arată câtă carne să mănânci?

Marţi, 18 Februarie 2014

Cum aproximezi ce înseamnă o porție normală de paste, de carne etc., etc, pentru a ști cu siguranță că nu exagerezi cu mâncarea? Există o serie de trucuri simple pentru a aprecia o porție de mâncare.Ca să nu exagerezi cu carnea, de exemplu, compară bucata cu dimensiunea palmei tale, însă fără să iei în considerare degetele. Specialiștii Foodstory.ro au alcătuit un ghid util, care te ajută să determini foarte ușor și rapid ce înseamnă o porție de paste, carne, lactate, fructe sau orice alt preparat pe care-l consumi. Mâinile tale sunt cel mai bun indicator al porțiilor de mâncare pe care este bine să le consumi. Vezi cum te poți ajuta de aceste trucuri simple!Palma îți spune câtă carne să mănânciO porție normală de carne are 250 de grame. Ca să o măsori repede din priviri, privește-ți palma și ia în considerare dimensiunea palmei, fără degete. Cât de mare ai palma, atât de multă carne poți să consumi ca să te limitezi la o porție.Pumnul îți spune câte paste să mănânciCa să-ți dai seama ce înseamnă o porție normală de paste, trebuie să le măsori în funcție de pumnul tău. Astfel că pastele, orezul sau alte cereale pe care le pui în farfurie trebuie să fie de dimensiunea pumnului tău, ca să știi că ai o porție normală.Degetul mare îți spune câtă brânză și grăsimi să mănânciO porție de brânză se determină ținând cont de dimensiunea degetului mare. De asemenea, o porție de unt, maioneză, ulei, unt de arahide se determină ținând cont de vârful degetului mare. O porție obișnuită nu trebuie să depășească dimensiunea vârfului de deget, care înseamnă aproximativ o linguriță.O gustare = o mână plinăGustările poți să le măsori în funcție de cât încape în mâna ta. O mână de migdale înseamnă o porție, de exemplu.O porție de fructe = o minge de tenisEste recomandat să consumi zilnic între 2 și 4 porții de fructe. Ca să nu mănânci prea multe fructe fără să-ți dai seama, ține cont că o porție de fructe are dimensiunea unei mingi de tenis. Așadar, un măr sau o portocală de dimensiuni mai mici înseamnă o porție.