Thomas Anders a rămas fără bagaje

Ştire online publicată Luni, 06 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul component al trupei Mo-dern Talking, Thomas Anders, a susținut sâmbătă seară un concert incendiar într-un club din Mamaia. Cântărețul a sosit în România cu avionul vineri, însă pe aeroportul Henri Coandă i-au fost rătăcite bagajele. Zeci de spectatori, printre care și soții Monica și Irinel Columbeanu, l-au așteptat pe Thomas Anders la Clubul Kmy’s din stațiunea Mamaia, unde acesta a susținut un concert de aproape două ore. Solistul a părăsit România chiar la primele ore ale dimineții de ieri, nu înainte însă de a promite că va reveni ori de câte ori va fi invitat. Anders a sosit vineri seară în Mamaia, cu o limuzină albă care l-a adus de la aeroport până la un hotel de patru stele, deschis recent în stațiune. Rămas fără bagaje pe aeroportul Henri Coandă, cântărețul s-a arătat totuși încântat de România. El a declarat, într-o conferință de presă, că se află pentru a treia oară în România, după ce a fost prezent și la una dintre edițiile Cerbului de Aur, când a avut aceeași problemă cu bagajele, dar astfel de incidente i s-au întâmplat și pe un aeroport din Londra și nu a știut să spună dacă el este cel ghinionist, pentru că are parte de astfel de incidente. Thomas Anders și-a început conferința de presă în limba engleză, dar după primele întrebări a preferat să vorbească în limba germană. El a declarat că, deși nu știe foarte multe despre România, este încântat de vreme și de ceea ce a văzut pe drum prin stațiunea Mamaia. El a venit pentru concertul pe care l-a susținut în clubul din Mamaia direct de la casa de vacanță pe care o deține în Ibiza și unde își petrece cea mai mare parte din an. Întrebat dacă trupa Modern Talking se va mai reuni vreodată, Thomas Anders a dat un răspuns categoric: acest lucru nu se va întâmpla și nici nu are vreun astfel de plan pentru că preferă să cânte singur. Printre preferințele sale muzicale el a amintit de Justin Timberlake, dar în același timp a spus că îi place și jazz-ul. Anders a făcut parte din trupa Modern Talking, alături de Dieter Bohlen, între 1984-1987 și 1998 și 2003. Grupul s-a destrămat în 1987, când Bohlen a format trupa Blue System, iar Anders s-a dedicat, de asemenea, unui proiect solo și și-a lansat primul album în 1989. La finalul lui 1997, Bohlen a decis să reunească Modern Talking, dar cei doi s-a despărțit din nou în 2003. Thomas Anders pregătește un turneu pe care îl va susține la sfârșitul anului, iar un altul, în luna martie anul viitor, când are în plan și lansarea unui nou album.Fostul component al trupei Mo-dern Talking, Thomas Anders, a susținut sâmbătă seară un concert incendiar într-un club din Mamaia. Cântărețul a sosit în România cu avionul vineri, însă pe aeroportul Henri Coandă i-au fost rătăcite bagajele. Zeci de spectatori, printre care și soții Monica și Irinel Columbeanu, l-au așteptat pe Thomas Anders la Clubul Kmy’s din stațiunea Mamaia, unde acesta a susținut un concert de aproape două ore. Solistul a părăsit România chiar la primele ore ale dimineții de ieri, nu înainte însă de a promite că va reveni ori de câte ori va fi invitat. Anders a sosit vineri seară în Mamaia, cu o limuzină albă care l-a adus de la aeroport până la un hotel de patru stele, deschis recent în stațiune. Rămas fără bagaje pe aeroportul Henri Coandă, cântărețul s-a arătat totuși încântat de România. El a declarat, într-o conferință de presă, că se află pentru a treia oară în România, după ce a fost prezent și la una dintre edițiile Cerbului de Aur, când a avut aceeași problemă cu bagajele, dar astfel de incidente i s-au întâmplat și pe un aeroport din Londra și nu a știut să spună dacă el este cel ghinionist, pentru că are parte de astfel de incidente. Thomas Anders și-a început conferința de presă în limba engleză, dar după primele întrebări a preferat să vorbească în limba germană. El a declarat că, deși nu știe foarte multe despre România, este încântat de vreme și de ceea ce a văzut pe drum prin stațiunea Mamaia. El a venit pentru concertul pe care l-a susținut în clubul din Mamaia direct de la casa de vacanță pe care o deține în Ibiza și unde își petrece cea mai mare parte din an. Întrebat dacă trupa Modern Talking se va mai reuni vreodată, Thomas Anders a dat un răspuns categoric: acest lucru nu se va întâmpla și nici nu are vreun astfel de plan pentru că preferă să cânte singur. Printre preferințele sale muzicale el a amintit de Justin Timberlake, dar în același timp a spus că îi place și jazz-ul. Anders a făcut parte din trupa Modern Talking, alături de Dieter Bohlen, între 1984-1987 și 1998 și 2003. Grupul s-a destrămat în 1987, când Bohlen a format trupa Blue System, iar Anders s-a dedicat, de asemenea, unui proiect solo și și-a lansat primul album în 1989. La finalul lui 1997, Bohlen a decis să reunească Modern Talking, dar cei doi s-a despărțit din nou în 2003. Thomas Anders pregătește un turneu pe care îl va susține la sfârșitul anului, iar un altul, în luna martie anul viitor, când are în plan și lansarea unui nou album.