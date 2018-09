The R.O.C.K., concert tribut AC/DC

Trupa The R.O.C.K. se reîntoarce pe scena de la Hard Rock Cafe din Herăstrău (București), pe 11 octombrie, pentru un concert tribut AC/DC. Costumează-te „Back In Black”, avântă-te, cu riffuri de mare viteză, pe „Highway To Hell”, și vino să cânți „Thunderstruck”, „Hell’s Bells”, „You Shook Me All Night Long” și „TNT”, într-un concert exploziv, îndeamnă organizatorii evenimentului.Cu un solist de excepție, al cărui timbru vocal se apropie foarte mult de cel al lui Brian Johnson, cu un chitarist solo din Moscova, cu o energie debordantă și prezență scenică nestăvilită, asemenea lui Angus Young și cu instrumentiști experimentați la bass, chitară ritmică și tobe, trupa tribut The R.O.C.K. reușește de fiecare dată să încânte publicul și să îl transpună în starea electrizantă a unui concert AC/DC.Înființat în septembrie 2011, proiectul tribut The R.O.C.K. reușește să aducă în atenția publicului spectacolul incendiar al celebrei trupe australiene. Maniera foarte apropiată de original în care sunt interpretate piesele face ca de fiecare dată show-ul să fie complet și plin de energie.