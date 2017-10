„The Lady“ va deschide Festivalul de Film de la Roma

Lungmetrajul „The Lady”, un film de Luc Besson, inspirat de viața și activitatea disidentei din Myanmar Aung San Suu Kyi, va deschide ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Roma, care va avea loc în perioada 27 octombrie - 4 noiembrie.Filmul, proiectat în afara competiției oficiale, o are ca protagonistă pe actrița Michelle Yeoh, criticată cu vehemență de autoritățile din Myanmar pentru că a jucat în acest lungmetraj.„Am fost profund inspirat și emoționat de povestea vieții lui Aung San Suu Kyi și de lupta ei continuă pentru democrație și sper că, prin acest film, cauza ei și vocea ei se vor face mai bine auzite și cunoscute”, a declarat regizorul francez Luc Besson.Conceput sub forma unei povești de dragoste dintre Suu Kyi și soțul ei, britanicul Michael Aris, în prezent decedat, filmul detaliază lunga despărțire a celor doi soți, după ce disidenta din Myanmar a fost arestată în anul 1989.Aung San Suu Kyi este o militantă pro-democrație din Myanmar (fostă Birmania) și o opozantă a regimului militar exercitat în țara ei natală. Ca urmare a eforturilor ei pașnice și non-violente împotriva regimului militar opresiv, ea a fost recompensată cu premiul Nobel pentru pace, în 1991.