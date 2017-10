The Color Run, explozii de culori în Mamaia

Ştire online publicată Marţi, 15 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

The Color Run - cunoscută drept Happiest 5k on the Planet - este o cursă necronometrată de cinci kilometri, în cadrul căreia participanții sunt vopsiți din cap până-n picioare în diverse culori, la finalul fiecărui kilometru parcurs. Competiția nu are decât două reguli foarte simple: să începi cursa în haine albe și să treci linia de sosire viu colorat.Pentru prima dată în România, cursa va fi în data de 26 iulie, la Mamaia. După terminarea celor 5 kilometri, distracția continuă cu The Color Run Festival, unde se vor repeta exploziile de culoare.