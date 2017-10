The Color Run, distracţie nebună, la Mamaia

The Color Run, distracție nebună, la Mamaia

Sâmbătă, 30 iulie, din Parcarea Hotelului Rex din Mamaia, se va da startul celei mai euforice curse în culori, care celebrează sănătatea, bucuria și originalitatea: The Color Run. Celebrul maraton revine și în acest an pe litoral, cursa făcând parte din Tropicolor World Tour 2016, iar organizatorii au pregătit tone de pudră colorată pentru toți participanții.Cunoscută drept „Happiest 5k on the Planet”, The Color Run este axată mai puțin pe timpii de alergare și mai mult pe distracția nebună. La ediția de anul acesta, organizatorii mizează pe o prezență a câtorva sute de turiști și de constănțeni, la startul acestei curse necronometrate, în cadrul căreia participanții sunt vopsiți din cap până-n picioare în diverse culori, la finalul fiecărui kilometru parcurs.Prima regulă este să începi cursa în haine albe, apoi să treci linia de sosire scăldat în culori. Distracția continuă și după încheierea cursei (linia de finish e tot la Rex!), cu un uriaș „festival” al pudrei colorate, o explozie de fericire și experiențe memorabile, fără a mai pune la socoteala milioanele de combinații de culori intense. Se anunță a fi cea mai tare petrecere post-5k din lume!The Color Run a luat amploare odată cu lansarea sa, în ianuarie 2012, și a crescut până la peste 300 de evenimente și 4 milioane de participanți, în 50 de țări, în 2014.