Tester de prezervative - cel mai tare job din lume

Ştire online publicată Joi, 29 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

S-a întocmit un clasament al celor mai tari joburi din lume. Potrivit Cariera.ro, aceste meserii sunt dintre cele mai ciudate, testerul de prezervative fiind primul pe lista unor asemenea ocupații.Tester de prezervative. Bărbații din Australia cu vârsta peste 18 ani au avut ceva de furcă la casting-ul pentru acest job. Tinerii selecționați au fost plătiți să folosească cu drag și spor prezervativele companiei, pentru a le evalua gradul de confort și eficiența după... act.Tester al jocurilor pe calculator. Orice bărbat pasionat de jocurile pe calculator a visat măcar o dată în viața lui să fie plătit să se joace opt ore pe zi. Ei bine, testerii jocurilor ca World of Warcraft, Diablo sau Need for Speed sunt plătiți să facă exact asta. Jobul presupune evaluarea și anunțarea eventualelor greșeli, dar cui îi pasă de ele când ai ocazia să te joci jocul tău preferat și să vezi cele mai noi versiuni cu mult înaintea prietenilor tăi?Tester de dulciuri. Așa cum toate produsele cosmetice sunt testate, la fel trebuie să se întâmple și cu dulciurile din fabrici. Da, ați auzit bine, există oameni care sunt plătiți să guste bomboane, ciocolată și prăjituri sau fursecuri, pentru a le evalua gustul, textura și gradul de sațietate. Oare firmele respective plătesc și nutriționiști pentru testerii lor?Tester de paturi de lux. Să dormi în post îți aduce, de obicei, o concediere, dar o tânără din Marea Britanie a reușit să obțină o mărire de salariu. Ea nu are un job obișnuit, ci este tester de paturi de lux. Salariul de 1.000 de lire sterline pe lună nu este rău deloc, dacă te gândești că job-ul presupune să dormi, și nu oricum, ci foarte bine!