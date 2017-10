Televizorul favorizează apariţia unui comportament agresiv în cazul copiilor

Televizorul favorizează apariția unui comportament agresiv în cazul copiilor

Sâmbătă, 07 Noiembrie 2009

Copiii care petrec mult timp în fața televizorului devin mai agresivi, decât cei care aleg alte activități recreative, arată un nou studiu. „Pentru fiecare oră pe care copilul a petrecut-o urmărind programele TV, indicele de agresivitate a urcat cu 0,16, pe o scală de la 0 la 30. În cazul în care televizorul era doar deschis în casă, iar copilul nu se uita direct la el, indicele de agresivitate a crescut cu 0,09'”, a precizat autoarea studiului, Jennifer A. Manga-nello, de la Universitatea din New York. Cercetătorii au analizat și alți factori care ar putea genera o creștere a agresivității, însă au descoperit că televizorul are cea mai mare influență asupra copilului favorizând apariția unui comportament agresiv. „Expunerea la violență prin media, inclusiv televiziune, filme, muzică, jocuri video prezintă un risc foarte mare pentru sănătatea copiilor și a adolescenților. Studii științifice arată că violența din media poate contribui la apariția unui comportament agresiv, desensibilizare în fața violenței, coșmaruri sau teama de a nu fi rănit”, susține Asociația Americană de pediatrie, într-un comunicat. Specialiștii recomandă părinților să acționeze ca un filtru pentru copii. Astfel, în cazul filmelor, ar trebui să explice că scenele de violență nu sunt reale, dar și ce s-ar întâmpla dacă scena ar avea loc în viața reală. Studiul științific realizat de cercetătorii de la Universitatea din New York a avut la bază datele colectate de la peste 3.000 de copii americani.