Telefonul care îţi ascunde mesajele de la amantă

Telefonul care îți ascunde mesajele de la amantă

Ştire online publicată Vineri, 18 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Revin în atenție japonezii și ideile lor strălucite. De această dată știu cum să le pună curiozitatea în cui partenerelor ce cotrobăie prin telefonul tău. Japonezii au creat o aplicație pentru telefoanele mobile ce păstrează ascunse mesajele private cu amanta, sau oricare altele, precum și apelurile.Telefonul Fujitsu „F-Series” nu are un design extraordinar, dar prin ceea ce face ține la distanță certurile și discuțiile din cuplu.Cu el nu poți fi prins dacă nu ai rezistat fără să ai o amantă. Are funcții de a păstra ascunse anumite date pe care le dorești. Astfel că, oricine ți-ar cotrobăi prin telefonul mobil nu va putea vedea decât ceea ce tu ai lăsa să se vadă.În același timp, tu poți vedea dacă ai vreun mesaj privat prin anumite semnale stabilite de tine: un anumit semnal sonor, schimbarea bateriei la culoare, alte semne pe ecran, etc. Toate le poți opri cu un cod secret creat de tine, tocmai pentru a înlătura orice suspiciune ar interveni.