Teatrul Nottara vrea să cucerească turiştii cu o „Vacanţă în Guadelupa“

În stațiunea Jupiter

Teatrul Nottara vrea să cucerească turiștii cu o „Vacanță în Guadelupa“

Spectacolele continuă la Teatrul de Vară Jupiter! Cu numai două săptămâni înainte de finalul evenimentului intitulat Maratonul Teatrelor, ce se desfășoară în perioada 10 iulie - 31 august, un alt spectacol de excepție este programat să aibă loc, special pentru turiști. Astfel, pentru vineri, Teatrul Nottara promite tuturor celor care vor fi prezenți în sala Teatrului de Vară o „Vacanță în Guadelupa”, o comedie bulivardieră de zile mari. Piesa de teatru este una dintre cele mai apreciate reprezentații ale Teatrului Nottara și îi are în distribuție pe Mircea Diaconu, Ion Haiduc, Crenguța Hariton, Dani Popescu, Ana Navrot și Corina Dragomir. Acțiunea piesei de teatru nu se petrece în România, dar comicul și absurdul situațiilor prezentate se pot identifica și încadra cu ușurință în peisajul politic autohton. Piesa este de fapt o satiră politică despre realități cotidiene, interese și jocuri de scenă. Culoarea reprezentației este dată de eleganța vestimentațiilor și inspirația în crearea replicilor. În concluzie, o comedie pe care oricine trebuie să o vadă măcar o dată; așadar, acest prilej nu trebuie ratat sub nicio formă, în special de cei care poate nu vor mai avea ocazia să vadă o reprezentație a actorilor Teatrului Nottara. Prețul unui bilet este de 20 lei. Acestea pot fi achiziționate de la casieria Teatrului de Vară Jupiter. În cadrul Maratonului Teatrelor de la Jupiter, eveniment ce are ca scop promovarea culturii și valorilor artistice românești, turiștii au putut participa, până la această oră, la aproximativ 30 de spectacole, cele mai bune piese ale teatrelor Nottara, Odeon, Teatrul Mic, Teatrul Masca sau Metropolis, precum și ale altor companii private de teatru.