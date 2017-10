Teatrul de Vară din „staţiunea tineretului“, în căutarea publicului inteligent

Teatrul de Vară din „stațiunea tineretului“, în căutarea publicului inteligent

Administratorii Teatrului de Vară din Costinești și-au făcut planuri mari pentru sezonul estival. Principalul scop este acela de a prezenta spectacole și filme de calitate, atât cât se poate, mai ales că, așa cum ei înșiși susțin, publicul a devenit ceva mai rafinat, spre deosebire de anii trecuți. Se încearcă, deci, depășirea momentului „manele”, administratorii teatrului observând că genul acesta de muzică nu mai este, oricum, atât de căutat. Astfel, la Teatrul de Vară va concerta trupa Iris, pe 22 iulie, prețul unui bilet fiind de 20 lei. Nu sunt uitați nici iubitorii de muzică populară, care îi vor putea asculta pe Ionuț Dolănescu și pe Maria Ciobanu într-un concert intitulat „Sărut mâna, tatăl meu”, în memoria lui Ion Dolănescu. Cei doi interpreți vor cânta la Teatrul de Vară Costinești pe toată perioada sezonului, de două ori pe săptămână, începând de marți, 14 iulie. Prețul unui bilet este de 15 lei. De pe scena Teatrului de Vară nu vor lipsi nici momentele de umor, Doru Octavian Dumitru urmând să susțină, în fiecare sâmbătă din sezon, câte un spectacol. Primul dintre acestea va fi prezentat sâmbătă, 11 iulie, prețul unui bilet fiind de 15 lei. Dacă ați uitat cumva de Romică Țociu și Cornel Palade, aflați că ei vin pe litoral pentru a susține un spectacol alături de solista Rada. Cei trei vor putea fi văzuți în fiecare duminică a sezonului, prețul unui bilet fiind de 15 lei. „Inglorious Basterds”, posibilă avanpremieră națională la Teatrul de Vară O surpriză plăcută este intenția organizatorului de spectacole cinematografice din cadrul Teatrului de Vară din Costinești, Nicu Stănimir, care ne-a arătat afișele filmului „Inglorious Basterds”, cea mai recentă realizare a lui Quentin Tarantino. Astfel, Nicu Stănimir face demersurile necesare pentru a aduce filmul, lansat anul acesta la Cannes, în avanpremieră națională, la Teatrul de Vară din Costinești, mai ales numărul celor care vin să vizioneze filme aici a crescut: „Spre deosebire de anii trecuți, vine mai multă lume la film”, ne-a spus Nicu Stănimir. Dintre filmele proiectate la Teatrul de Vară din Costinești amintim: „The Reader”, „Crank 2: High Voltage”, „Madagascar 2", „Watchmen” sau „The Unborn”. Astăzi, de la ora 21:30, va fi proiectat filmul „The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor”. Prețul unui bilet este de 8 lei (valabil pentru toate filmele). Teatrul de Vară din Costinești dispune de o capacitate de aproximativ 1800 locuri, aici fiind organizate, în fiecare an, spectacole, concerte și festivaluri.