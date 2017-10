Te-ai săturat de maşină? Cumpără-ţi o MOTOCICLETĂ! Iată care sunt preţurile

Te-ai săturat de mașină? Cumpără-ți o MOTOCICLETĂ! Iată care sunt prețurile

Odată cu încălzirea vremii, deplasarea cu autoturismul nu mai pare a fi la fel de imperios necesară. Aerul proaspăt, mirosul primăverii, razele calde ale soarelui sunt tot atâtea motive pentru a renunța la mașină în favoarea altor mijloace de transport, care să permită însă o deplasare la fel de rapidă și eficientă. De aceea, acum începe sezonul motocicletelor. Iar pentru cei care nu dețin încă un astfel de vehicul, o să vă prezentăm câteva oferte din piața constănțeană. Astfel, că vorbim de motociclete noi sau second-hand, fiecare categorie are oferte pentru toate buzunarele.Unul dintre cei mai mari și cunoscuți producători de motociclete este Honda. De aici vă puteți achiziționa un model CB 600 FA Hornet, 599cmc, cu 102 cp, la un preț de 8.500 de euro. Dacă doriți ceva mai sport, mai puternic iar buzunarele vă țin bine, atunci puteți opta pentru o Honda Fireblade, cu 178cp, pentru care veți plăti aproape 17.000 de euro. Pentru categoria de scutere, prețurile variază între 2.000 și 5.000 de euro, în funcție de model și performanțe.Rămânând în curtea constructo-rilor asiatici, puteți opta și pentru o bijuterie pe două roți de la Yamaha. Modelul FJR1300AS vine cu o inovație ce-l separă de ceilalți concurenți constând într-un sistem electronic de schimbare a vitezelor. Mai exact, schimbarea vitezelor se realizează doar cu ajutorul piciorului stâng fără a fi nevoie acționarea manetei de ambreiaj. Cu un motor foarte puternic de 1.299 cmc și 4 cilindri în linie, dezvoltând peste 200 cp, Yamaha FJR1300AS pare a fi alegerea perfectă pentru dependenții de adrenalină pe două roți, dar și pentru cei cu dare de mână, căci o astfel de motocicletă costă peste 18.500 de euro. Dacă nu vă permiteți acest preț, nu trebuie să vă resemnați, deoarece puteți avea o motocicletă Yamaha la doar 4.350 euro. Modelul YZF-R125, de 125 cmc, oferă o largă gamă de performanțe ridicate.Cine își dorește o motocicletă Kawasaki trebuie să știe că prețurile sunt foarte variate, croite pe posibilitățile fiecărui client. Modelele super-sport Ninja au prețuri ce variază între 11.000 și 16.000 de euro, în timp ce modelele sport-tour coboară și până la 5.000 de euro. Cea mai scumpă motocicletă a mărcii este un model Cruiser VN1700 Voyager ABS, care costă 19.000 de euro.Ultimul model de la BMWCine vrea o motocicletă BMW are acum șansa de a-și achiziționa ultimul model al mărcii, lansat în urmă cu o săptămână și în România. Este vorba despre BMW R1200 GS, care produce 125 de cai putere la 7700 rpm și un cuplu de 125 Nm la 6500 rpm, cifre de performanță superioare celor obți-nute de precedentul R 1200 GS. Prețul este unul pe măsură - 17.500 euro. De acești bani însă trebuie să știți că beneficiați de ultimele inovații ale constructorului bavarez în materie de siguranță și confort. Aici enumerăm doar faptul că BMW R1200 GS este prima motocicletă din lume cu sistem de iluminare full LED sau că este singura moto-cicletă din lume cu pilotaj interactiv cu cinci moduri de rulare.Ce pasionat de motociclete nu a auzit sau nu visează la un Harley Davidson? Nu cred că există așa ceva. Harley Davidson înseamnă mai mult decât un motor puternic și zgomotos. Mai degrabă înseamnă tradiție, masculinitate, putere. Iubitorii acestei mărci trebuie să știe că în București există un astfel de dealer cu un bogat show-room, unde pot vedea cele mai noi modele. Prețurile motocicletelor Harley sunt însă pe măsura renumelui, cel mai ieftin model fiind în jurul sume de 10.000 euro, în timp ce cel mai scump ajunge până la 43.000 de euro.Second-hand la 2.000 de euroPentru cei care nu își permit sau nu își doresc să investească într-o motocicletă nouă, există opțiunea achiziționării uneia la mâna a doua. Astfel, pe site-urile de profil, am găsit numeroase anunțuri pentru județul Constanța. Spre exemplu, pentru o Honda CBR din 2000 se cere 1.850 de euro, pentru un Kawasaki ZXR din 2003 - 2.150 euro, iar pentru un Kawasaki ER din 2008 vânzătorul cere 3.000 de euro. Prețurile pot scădea mult sub 2.000 de euro, însă și anul de fabricație și dotările sunt pe măsură.