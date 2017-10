Te-ai hotărât să vii săptămâna viitoare la mare? Iată cât îţi cer hotelierii

Te-ai hotărât să vii săptămâna viitoare la mare? Iată cât îți cer hotelierii

Să programezi acum, pe ultima sută de metri, o minivacanță la mare nu este tocmai un lucru ușor. Destule hoteluri au un grad de ocupare de 100%, cel puțin până pe 15 august, iar în cazul celorlalte, unde încă se mai fac rezervări, multe mai au libere doar apartamente. Să luăm în calcul, bineînțeles, și faptul că prețurile sunt chiar duble!Dar să vedem cât ne-ar costa o vacanță scurtă în Mamaia, pentru două persoane, cu trei nopți de cazare, începând de luni, 25 iulie.Turiștii care preferă un hotel de lux, de cinci stele, trebuie să achite, în condițiile prezentate, între 540 euro pentru o cameră dublă și 840 pentru un duplex, sau mai bine de 900 de euro, dacă vor să petreacă cele trei nopți într-un apartament prezidențial. În aceste prețuri, este inclus doar micul dejun. Dacă turiștii doresc pen-siune completă (mic dejun, prânz și cină), se mai adaugă peste 200 de euro.La extrema cealaltă, la hotelurile de două stele din Mamaia, prețurile sunt oarecum mai pe buzunarul fiecăruia, cel mai probabil acesta fiind și motivul pentru care mai aveți puține șanse să puneți mâna pe o cameră single sau dublă. O parte a acestor hoteluri mai pot oferi turiștilor doar apartamente. Pentru trei zile de cazare, nota de plată se ridică la puțin peste 1.000 lei, adică aproximativ 250 de euro. Fără masă.v v vRămânând la două stele, la unul dintre hotelurile din Mamaia care mai are disponibile doar camere duble și apartamente, trebuie să achitați, pentru trei nopți de cazare, în jur de 670 de lei, în primul caz, respectiv peste 1.100 de lei, dacă vreți un apartament. Masa nu este inclusă. Cu pen-siune completă, prețurile ajung undeva la 1.100 lei, respectiv 1.600 lei, dacă rezervați un apartament. În cazul unui astfel de hotel, se poate opta și pentru mic dejun în regim bufet suedez, în valoare de 20 lei / pers / zi.Și o parte a hotelurile de trei stele din Mamaia se confruntă cu aceeași situație: mai au dis-ponibile pentru săptămâna viitoare doar camere duble. Dacă optați pentru all inclusive, trebuie să achitați în jur de 1.500 de lei, însă prețul scade simțitor, dacă vă limitați doar la micul dejun, și ajunge la 950 de lei.v v vTuriștii care și-au cumpărat din timp sejururi la mare, în stațiunea Mamaia, par să fi optat în special pentru hotelurile de patru stele, dacă luăm în calcul că o parte a acestora au un grad de ocupare de 100% în intervalul de timp prezentat mai sus. La cele care încă mai așteaptă turiști, trei nopți de cazare costă în jur de 400 de euro, pentru o cameră dublă, sau peste 600 de euro, pentru un apartament. Doar micul dejun este inclus în aceste prețuri, așa că, dacă v-ați dori un regim de pensiune completă, trebuie să mai achitați 24 euro / persoană / zi, sau 12 euro / persoană / zi, pentru regim de demipensiune.