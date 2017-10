Tatuajul medical îţi cinsteşte iubita şi-ţi citeşte glucoza

Tatuajul medical îți cinstește iubita și-ți citește glucoza

Marţi, 08 Iunie 2010

Din laboratorul de creiere al Massachusetts Institute of Technology (MIT) a ieșit o nouă idee revoluționară (cum altfel?) – un nanotub de carbon care poate fi injectat sub piele, prin cerneală, pentru a monitoriza în permanență nivelul de glucoză al bolnavilor de diabet. Este, în fapt, un tatuaj medical, com-pletat la exterior de o bandă subțire care emite raze infraroșii spre nanotubi – în contact cu glucoza, aceștia devin fosforescenți. Durata de viață a „tatuajului” este de circa șase luni. „Dispozitivul nu face decât să absoarbă și să emită. Nu există risc de infecție, ca în cazul altor senzori, care nu pot fi ținuți sub piele decât maximum o săptămână. Nici măcar nu trebuie alimentat cumva, pentru că nu conține decât o substanță care reacționează la contactul cu glucoza și razele infraroșii. În prezent, ne pregătim să obținem patent pentru invenție și realizăm cerneala specială în care vor fi injectați nanotubii”, spun cei de la MIT, în jurnalul științific ACS Nano.