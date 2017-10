Tătarii, gazde pentru toate etniile la Ziua Minorităţilor Naţionale

Tătarii, gazde pentru toate etniile la Ziua Minorităților Naționale

Ziua Minorităților Naționale, sărbătorită an de an la data de 18 Decembrie, a fost moment de sărbătoare sâmbătă, când Organi-zația de Femei a Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România a organizat o amplă manifestare la sediul Uniunii. Evenimentul a reunit reprezentanți ai mai multor minorități etnice cu reprezentare la Constanța. Dansurile grecești, cântecele lipovenești, tradițiile tătărești alături de alte manifestări specifice etnicilor romi, armeni, polonezi, greci, bulgari au stat la baza unui program artistic complex al cărui scop a fost punerea în valoare a deja proverbialului „model interetnic dobrogean”. Nu au lipsit nici expozițiile de obiecte tradiționale alături de o bogată și apetisantă expoziție de produse culinare tradiționale tătărești. Câteva zeci de feluri de pre-parate, de la dulciuri la vestitele plăcinte umplute cu carne sau brânză, au încântat deopotrivă papilele gustative ale membrilor juriului, dar și pe cele ale invitaților. Filialele UDTTMR care au intrat în cursa gastronomică au fost Valea Dacilor, Medgidia, Mihail Kogălniceanu, Ovidiu, Cobadin, Valu lui Traian, Agigea, Tulcea, Babadag, Cum-păna, Constanța, Eforie Nord, Eforie Sud, Techirghiol, Mangalia, 23 August, Tuzla, Murfatlar. „Activitatea de astăzi este un eveniment deosebit de important pentru noi. Este o plăcere atât să petrecem alături de reprezentanții celorlalte etnii această sărbătoare dedicată de statul român nouă, tuturor minorităților naționale din România, cât și să fim organizatorii unui astfel de eveniment. Sperăm că oaspeții noștri s-au simțit bine și îi asigurăm că ușa Uniunii noastre este deschisă întotdeauna pentru toți cei ce iubesc multiculturalitatea și inițiază activități în acest sens”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele UDTTMR, Varol Amet. Tradiții… la feminin Poate deloc întâmplător, evenimentul care a avut loc sâmbătă, la sediul UDTTMR, a fost organizat de Organizația de Femei. „Femeile sunt cele care duc mai departe tradițiile fiecărei etnii. Avem această datorie pe care astăzi, noi, tătăroaicele, am demonstrat că o putem îndeplini cu succes atât față de strămoșii etniei noastre, cât și față de tânăra generație”, a adăugat și președinta organizației, Sevim Mustafa. La final, reprezentanții fiecărei etnii au primit diplome de excelență. De la evenimentul de sâmbătă nu au lipsit nici deputatul tătar Ale-din Amet, dar nici reprezentanții Consulatului General al Republicii Turcia la Constanța.