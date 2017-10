Tastatură pentru blonde

Ştire online publicată Luni, 20 Iulie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Tastatura pentru blonde chiar există și, teoretic, poate fi cumpărată pentru 49,95 dolari de pe www.keyboardforblondes.com. Este compatibilă cu toate sistemele desktop și laptopuri, toate sistemele de operare (incluzând Mac, Windows și Linux), are 103 taste, din care 64 sunt personalizate cu diverse „coduri secrete ale blondelor“ și, evident, este roz. Spicuim din abrevierile înscrise pe taste: tasta H – HABM (Having a Blonde Moment), G – GO (Going Out), S – SOS (Shoes On Sale), Z – ZZZD (Boring Date), I – IDK (I Don’t Know), T – TC4S (Too Cool 4 School). Iată și câteva motive pentru care fetele ar putea cumpăra o astfel de tastatură: Paris Hilton n-are așa ceva; se asortează cu rujul; e un pretext bun pentru ca un coleg drăguț să intre în vorbă cu tine.