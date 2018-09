Tarky, revenire spectaculoasă în showbiz

După ce a ținut primele pagini ale ziarelor cu viața sa amoroasă, Cristian Spiridon alias Tarky a decis să lase deoparte aparițiile mondene și s-a mutat tocmai la Londra. Cu visul unei vieți cu totul nouă înainte, acesta și-a schimbat și numele de scenă - în Christian Spridon, nume pe care a încercat să-l facă celebru la „Britanin got talent”, de unde s-a și întors cu un „Golden Buzzer” ce i-a asigurat un loc în semifinalele show-ului britanic.„Vreau să-ți spun că deja sunt invidios. Când am intrat eu, publicul nu a țipat așa de tare!”, i-a mărturisit Horia Brenciu concurentului, încă înainte de prestația acestuia pe scena „X Factor”.Fără nicio urmă de modestie, așa cum s-a și făcut cunoscut, de altfel, Tarky le-a mărturisit imediat juraților: „Sunt cunoscut global, am peste 80 de milioane de vizualizări pe Youtube!”.Spune despre el că a venit la „X Factor România” pentru a vedea până unde poate să ajungă și că vrea ca pe viitor să își câștige existența din muzică. Dacă va reuși sau nu să îi convingă pe jurați, rămâne de văzut duminică, la Antena 1, în cadrul celui mai nou episod „X Factor”.