Târgul Estival de Carte de la Mangalia, dedicat memoriei lui Octavian Paler

De peste 10 ani, cu mici întreruperi, la Mangalia, scriitorii se reunesc într-o vacanță de lucru. Unic în țară, Târgul Estival de Carte adună laolaltă cele mai mari nume ale vieții artistice românești. Totul a pornit în anul 1991, când Gheorghe Todor, un mangaliot cu două mari pasiuni - literatura și fotografia -, a avut ambiția de a demonstra că se poate susține un târg privat de carte. „Anul acesta, ediția a XII-a a Târgului Estival de Carte își propune în primul rând, un contact cât mai activ cu cititorii și vizitatorii săi, cu evenimente culturale de cel ținută și evident cu invitați de marcă din cultura română", ne-a declarat Gheorghe Todor, inițiatorul târgului. „Pentru acest an pregătisem o întâlnire-dialog între Octavian Paler și criticul Daniel Cristea – Enache, prilejuit de apariția unui volum de excepție - „Convorbiri cu Octavian Paler". N–a fost să fie. Plecarea dintre noi a lui Octavian Paler ne-a obligat să regândim evenimentul și, totuși, să-l avem alături pe cel care a lăsat un gol imens în literatura română. Târgul de anul acesta se va desfășura sub semnul său, lăsat de-a lungul vremii în sufletele cititorilor și turiștilor din Mangalia, prin cărțile sale lansate în totalitate aici de la Revoluție încoace. Criticul Daniel Cristea-Enache ne va însoți în acest dificil examen". Programul târgului, desfășurat la Centrul Cultural Euxin, între 8 iulie și 26 august, va cuprinde întâlniri și lansări ale poetul Ioan Es. Pop și prozatorul Horia Gârbea. De asemenea, la Mangalia, se vor marca, alături de Editura Tritonic, cei 100 de ani de la nașterea celei mai importante pictorițe mexicane, Frida Kahlo. Se vor mai organiza o expoziție de caricatură a constănțeanului Leonte Năstase, „Oameni care au fost, oameni care mai sunt... încă", expoziția și lansarea de carte a caricaturistului Ion Barbu, „Odă la Vodă" la care este așteptat și „subiectul", adică președintele Traian Băsescu. Florian Pitiș, Marius Bațu și Augustin Frățilă vor cânta și vor vorbi despre două apariții la editura All, „Bob Dylan" și „Beatles ". „Vom încheia târgul, pentru prima dată, cu Gala Premiilor Târgului Estival de Carte și un concert extraordinar Pontice. Va fi un eveniment pe care-l dorim de cea mai înaltă ținută și rafinament. Și tot pentru prima dată, foarte multe cărți vor putea fi cumpărate cu substanțiale reduceri de preț", a mai subliniat Gheorghe Todor.