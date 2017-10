Târgul de carte Gaudeamus vă aşteaptă în faţa Radio Constanţa

Târgul de carte Gaudeamus vă așteaptă în fața Radio Constanța

Toți cei care încă mai iubesc să răsfoiască o carte, să simtă mirosul hârtiei sunt așteptați, în perioada 11 - 15 august, în incinta pavilionului expozițional amplasat pe faleza din fața studioului Radio Vacanța, acolo unde are loc a treia ediție a Târgului de carte Gaudeamus Mamaia. Organizatorii promit o atmosferă de încântare și surpriză în vecinătatea cărților. 30 dintre cele mai cunoscute edituri din România se vor întrece în a prezenta publicului cărți pentru toate vârstele și gusturile, la prețuri de vacanță! Expoziția de carte va fi completată de un program de evenimente ce cuprind lansări și prezentări de carte, expoziții, dezbateri și întâlniri cu oameni de cultură, scriitori și critici literari, dar și momente muzicale și artistice. Președinte de onoare al ediției din acest an a târgului este Claudiu - Iorga Palaz, prefectul județului Constanța.SOS Cazinoul Constanța Târgul Gaudeamus Mamaia este, în acest an, și spațiu de reflecție cu privire la situația Cazinoului din Constanța. Vernisajul expoziției documentare „Istoria Cazinoului din Constanța”, care are loc astăzi, la ora 20.00, în prima zi a Târgului, dă startul unei campanii apolitice de sensibilizare a opiniei publice cu privire la starea actuală a Cazinoului, pentru găsirea unor soluții de reabilitare a monumentului.De asemenea, toți vizitatorii au ocazia să lase impresii despre acest lucru într-un registru care se găsește în incinta pavilionului din fața Radio Constanța. Ulterior Târgului Gaudeamus vor avea loc și alte activități în acest sens. Cărțile se întorc acasă… În parteneriat cu Fundația „Noi Citim”, Târgul Gaudeamus continuă campania națională de donație de carte „Cărțile se întorc acasă”. Vizitatorii și editorii prezenți la târg sunt invitați să doneze cărți care vor fi direcționate către biblioteci rurale cu deficit de achiziție de carte din Dobrogea. Deschiderea oficială a târgului are loc astăzi, la ora 19.00, însă programul zilnic de vizitare este 16.00 - 23.00. Intrarea este liberă.