Târg vintage, pentru două zile la Constanţa

Târg vintage, pentru două zile la Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

My Grandma’s Backyard (MGB), binecunoscutul târg vintage, ajunge la Con-stanța, unde se va desfășura în perioada 27 – 28 iunie, la Hotel Palace. Cei interesați vor putea vizita târgul între orele 12 - 19. Intrarea este liberă. Aflat la cea de-a zecea ediție, târgul se întoarce la originile sale vintage, punând accent pe piese unice de vestimentație și accesorii cu personalitate. MGB este un consacrat târg de haine, accesorii și obiecte art deco create de tineri artiști din România. După doi ani de existență și nouă ediții la activ, MGB a participat la promovarea unui nou stil și a unei noi abordări a modei, precum și a designerilor ce îl reprezintă. Printre numele care au participat în mod regulat la MGB se numără: George Enache, Diana Bobar, Coca Zaboloteanu, Zasha, Fandac-sia, Naïve Design, Andreea Bădală, Arina Varga, Adelina Băluț, E-vintage, etc. Constanța este cel de-al treilea oraș în care poposește ca-ravana My Grandma’s Backyard, printre cei 20 de participanți numărându-se Coca Zabolo-teanu și Dana Marijuana. Cele două ediții în deplasare sunt doar începutul unei inițiative de extindere a fenomenului MGB, urmând ca, pe viitor, tot mai mulți designeri să se reunească și să își facă cunoscute creațiile în întreaga țară sub cupola My Grandma’s Backyard.