Târg de nunţi pentru „mobila” dumneavoastră

Târg de nunți pentru „mobila” dumneavoastră

Continuând în stilul misogin al paginii, să amintim că astăzi începe Târgul pentru Nunți, un eveniment organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. Târgul durează patru zile (26 — 29 martie), locația aleasă de organizatori fiind hotelul Perla, din stațiunea Mamaia (1.260 metri pătrați). În jur de 40 de firme vor prezenta cele mai noi rochii de mireasă, accesorii de nunți, aranjamente florale, bijuterii, decorațiuni, artificii și servicii de alimentație publică. Desigur, vă întrebați probabil ce legătură există între un târg de nunți și o pagină dedicată imobiliarelor și amenajărilor. Ei bine, mi-am adus aminte de filmul clasic „Soylent Green”, o utopie greu digerabilă, în care femeile ajunseseră la statutul de simplă mobilă. Într-o secvență clasică, protagonistul (un detectiv) ajunge la locul unei crime (un apartament dintr-un cartier „select”) și, uitându-se la femeia de lângă ușă, întreabă: „Mobila e a blocului sau a proprietarului?”. Hi hi hi.