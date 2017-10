Ţărăniştii vor prag electoral la 2%

Țărăniștii vor prag electoral la 2%

Ştire online publicată Vineri, 06 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Țărăniștii au declarat, ieri, că doresc reducerea pragului de intrare în Parlament de la 5% la 2%, motivând că actualul prag descurajează alegătorii să voteze partidele mai slab cotate, chiar dacă ar dori, de teamă să nu-și risipească votul. „În momentul în care un partid este sub pragul de 5%, nu e votat. Nimeni nu vrea ca votul său să fie risipit sau să ajungă la un partid pe care nu-l agreează. Noi am suportat consecințele acestui efect. Pentru o competiție politică adevărată în România, la ora actuală ar trebui scăzut acest prag electoral la două procente, de exemplu. Pragul de 5% și-a făcut datoria, a triat masiv între partide, credem că acum, în scopul unei competiții politice reale, a împrospătării scenei politice", a declarat Viorel Sasca, membru supleant al Biroului Național de Conducere al PNȚCD. Potrivit lui Sasca, pragul electoral ridicat este în contradicție și cu principiul votului uninominal, întrucât ar apărea probleme în momentul în care un membru al unui partid care nu a obținut procentele necesare intrării în Parlament, obține totuși un loc în forul legislativ.