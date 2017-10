Tainele scrisului

Așa cum amprentele digitale sunt unice, vocea este diferită, și caracteristicile fizice individuale și scrisul sunt unice. Iată câteva din tainele scrisului: r aplecarea scrisului spre stânga denotă înclinație spre trecut, conservatorism și centrare pe sine; r aplecarea scrisului spre dreapta denotă perspectiva spre viitor, altruism, optimism; r scrisul grupat în partea de sus a paginii este tradus de grafologi ca fiind al unei persoane imaginative, spirit conștient, a cărui activitate psihică este dominantă; r scrisul grupat în partea de jos a paginii este al unei persoane cu predilecție inconștientă, orientată spre materie și fizic; r scrisul colțuros este semnul unui refuz sau a unei greutăți de adaptare; r scrierea simplă (fără amploare) - sinceritate, modestie, claritate intelectuală, dar dacă are monotonie în forme indică lipsa de fantezie, ariditate. r scrierea amplă - forță, fantezie, iar dacă este amplă, dar într-o scriere nearmonică, banală, denotă slăbiciune și confuzie în gândire r floricelele, adăugirile, trăsăturile complicate (exagerate) denotă exagerarea intereselor, supraestimarea detaliilor și, uneori, disimulare. r scrierea mare (peste 3 mm), înaltă sau largă - entuziasm, exaltare, lipsa de concentrare, dar și orgoliu, aroganță sau mania grandorii. r scrierea mică (sub 2 mm) - realism, obiectivitate, precizie, umilință, modestie, respect, dar și lipsa de elan, inflexibilitate, teamă, îndoială de sine; r scrierea crescândă - naivitate, spontaneitate, incapacitate de a înțelege pe alții; r scrierea strânsă - autocontrol, moderație, economie, egocentrism; r scrierea largă - ambiție, franchețe, sociabilitate, dar și superficialitate. Copilul poate să țină un creion în mână începând cu vârsta de un an. Deși micuț, copilul va descoperi că un gest de-al său poate lăsa o urmă. Această etapă constituie pentru el un gest magic. Este important să-l lăsați să se exprime. Îi puteți da creioane care nu sunt toxice. Alegeți modelele mai groase, pentru a le putea manipula mai ușor. Instalați-i un panou cu pagini mari sau acoperiți un perete cu o coală mare de hârtie pentru a fi un suport special pentru scris. Evitați creioanele colorate a căror vârfuri se pot detașa. Nu-i impuneți înainte de vârsta de doi ani să respecte limitele unei foi. La acest stadiu de dezvoltare, copilul este capabil doar să traseze linii, nu să mâzgălească pe un suport stabilit. Dacă refuză să țină creionul în mână, nu faceți din asta o dramă. Pur și simplu, în momentul acela, copilul este atras de alte activități.