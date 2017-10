Tableta din România care vrea să omoare iPad-ul

11 Iulie 2011

Televoice a lansat tableta Evolio Neura, echipată cu un procesor Nvidia Tegra 2 la 1 Ghz Dual Core și se vrea "iPad killer", potrivit lui Liviu Nistoran, CEO-ul companiei.Tableta care se vrea ucigașul iPad 2 are un preț recomandat de 1.499 lei pentru varianta wi-fi și 1.899 lei pentru varianta 3G.Tableta Evolio Neura are un ecran de 9,7 inchi, este capacitiv, multitouch, de tipul Wide View Angle ."Tableta noastră este un iPad killer întrucât oferă mai mult, la dimensiuni comparabile și la un preț corect", a spus Nistoran.Evolio Neura este o platforma 100% deschisă, pe care poate funcționa orice aplicație Android. Tableta are porturi USB, LAN, HDMI și microSD. Conectivitatea fizică este completată cu wirless: Wi-Fi, Bluetooth și modem 3G integrat, pe care funcționează orice SIM de date de la orice operator din România.Tableta are o memorie internă flash tip SSD de 16GB, care poate fi extinsă cu încă 32 GB pe suport MicroSD. Tableta Evolio are o memroie RAM DDR2 de 1GB.Avantajele față de iPad2:Potrivit reprezentanților Televoice, Neura bate iPad 2 la următoarele capitole:- Neura vizualizează orice site bazat pe platforma flash,- Memoria internă poate fi mărită. Neura citește orice card MicroSD prin slotul integrat,- Neura are conectivitate USB 2.0, accesează nativ orice dispozitiv USB,- Performanțe grafice superioare: Neura rulează filme Full HD 1080p (Ipad2 suporta max. 720p),- Neura dispune de un adaptor Ethernet pentru conectivitate LAN (Local Area Network),- Un număr semnificativ mai mare de aplicații gratuite (Android market față de Appstore). Citește mai departe