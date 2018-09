Tabere de vară pentru elevi şi studenţi, la Complexul Sailor 2 Mai

Tabere de vară pentru elevi și studenți, la Complexul Sailor 2 Mai

Amplasat la intrarea în localitatea 2 Mai, Complexul Sailor este gazda perfectă pentru grupurile de elevi sau studenți care doresc să își petreacă vacanța într-o tabără de vară de neuitat.







„Îi așteptăm pe copiii de toate vârstele, dar și pe studenți să vină să se recreeze în sudul litoralului, la malul mării. Și nu e neapărată nevoie să fie sportivi de performanță sau olimpici la matematică. După un an școlar solicitant, relaxarea este necesară tuturor. Pentru ei și profesorii sau antrenorii care îi însoțesc, am creat toate condițiile. Astfel, camerele sunt dotate cu aer condiționat, frigider, avem săli de conferință, iar sala de sport permite efectuarea de antrenamente pentru sporturile individuale: lupte, judo, arte marțiale, gimnastică etc. Pe terenul de sport, pot fi organizate meciuri de fotbal, handbal, volei și chiar mini-rugby. La final, toți participanții la evenimente sunt invitați la banchet și la tradiționalul foc de tabără”, declară reprezentanții Complexului Sailor 2 Mai.







Și pentru că suntem pe litoral, să nu uităm de sporturile nautice. Astfel, prin intermediul gazdelor de la Sailor 2 Mai sau Sailor Mangalia, puteți să vă perfecționați tehnica de mânuire a velelor unui Optimist sau puteți alege o ieșire în larg, la bordul unui yacht.