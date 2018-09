Tabere de toamnă şi team-building-uri, la Complexul Sailor 2 Mai

Tabere de toamnă și team-building-uri, la Complexul Sailor 2 Mai

Amplasat la intrarea în localitatea 2 Mai, Complexul Sailor este gazda perfectă pentru grupurile de elevi sau studenți care doresc să organizeze evenimente (tabere, conferințe), dar și pentru firmele ce vor să-și consolideze echipele prin team-building-uri.„Chiar dacă mai sunt numai două zile până începe școala, îi așteptăm pe elevi și pe studenți, toamna aceasta, să vină să-și organizeze evenimentele în sudul litoralului, la malul mării. Și nu e neapărată nevoie să fie sportivi de performanță sau olimpici. Pentru ei și profesorii sau antrenorii care îi însoțesc, am creat toate condițiile. Astfel, camerele sunt dotate cu aer condiționat, frigider, avem săli de conferință, iar sala de sport permite efectuarea de antrenamente pentru sporturile individuale: lupte, judo, arte marțiale, gimnastică etc. Pe terenul de sport, pot fi organizate meciuri de fotbal, handbal, volei și chiar mini-rugby. La final, toți participanții la evenimente sunt invitați la banchet și la tradiționalul foc de tabără”, a declarat patronul Complexului Sailor 2 Mai, Lucian Luca.Și, cât încă vremea este frumoasă afară, să nu uităm de sporturile nautice. Astfel, puteți să vă perfecționați tehnica de mânuire a velelor unui Optimist sau puteți alege o ieșire în larg, la bordul unui yacht.Complexul Sailor din 2 Mai este locul perfect și pentru organizarea de team-building-uri, firmele care își prețuiesc angajații putând să-și trimită echipele într-o aventură de zile mari.De la Vila Fonzi, la… „Toate pânzele sus!“Aflată în centrul orașului Mangalia, Vila Fonzi (două stele) asigură condiții foarte bune de cazare și masă, atât pentru turiștii care vin pe cont propriu la mare, cât și pentru grupurile de elevi, studenți sau sportivi care aleg să facă tabere ori cantonamente pe litoral.Vila Fonzi deține 25 de locuri de cazare în camere single, duble și triple, restaurant, dar și un club propriu, totul recent modernizat. Până la plajă, faceți maximum cinci minute, așa că nu aveți de ce să folosiți mașina. Astfel, automobilul cu care ați călătorit va sta în siguranță în parcare.„În afara condițiilor de cazare și masă ireproșabile pe care le oferim, am pregătit oaspeților noștri și multe surprize. Dezvăluim doar una dintre ele: toamna aceasta, se pot înscrie la cursuri de yachting, nu doar copiii, ci și părinții lor. Flotila este pregătită, toată lumea ridică pânzele sus!”, au transmis administratorii Vilei Fonzi din Mangalia★ ★ ★Amplasat în imediata vecinătate a portului turistic, Complexul Sailor din Mangalia oferă condiții foarte bune de cazare și masă pentru cei interesați să organizeze evenimente în sudul litoralului: reuniuni, conferințe, întâlniri de afaceri etc.