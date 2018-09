Tabăra Naţională Democratin, organizată de DJST Constanţa, la Eforie Sud şi 2 Mai

Tabăra Națională Democratin, organizată de DJST Constanța, la Eforie Sud și 2 Mai

Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, implementează, în perioada 28 august - 4 septembrie, ediția a șaptea a Taberei Naționale Democratin, în colaborare cu Organizația non-guvernamentală T.E.A.M. - Together Everyone Achieves More.Tabăra Națională are ca temă pentru această ediție trăsăturile statului de drept și drepturile tinerilor. Astfel, 250 de tineri din județele Caraș, Ilfov, Brăila, Argeș, Prahova, Covasna, Constanța, Olt, Dolj, Mehedinți, Botoșani și mun. București vor aborda teme teoretice legate de separația puterilor în stat, dreptul la petiție, programul Erasmus+ și Discover UE, principalele drepturi ale tinerilor, forme de stat, atribuțiile instituționale ale președintelui, parlamentului și guvernului, drepturile politice ale tinerilor, dezvoltarea spiritului civic și managementul asociativ.„Metodele folosite în abordarea temelor sunt cele specifice educației nonformale - workshop - ul și jocul”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul executiv al DJST Constanța, Mariana Solomon.Locațiile de desfășurare sunt Centrul de Agrement Eforie Sud și 2 Mai.