T.25 - furnica electrică cu rădăcini în Formula 1

Cea mai faimoasă mașină a sa atinge o viteză de 387 km/h. Ultima sa creație are o viteză maximă de 130 km/h, și, deși nu va face haos în rândul radarelor, va avea grijă să nu polueze prea mult mediul. Este vorba de noul vehicul eco T.25, desenat și construit de nimeni altul decât Gordon Murray, celebrul inginer britanic de Formula 1, care a oferit lumii bolidul McLaren F1. Murray și echipa sa au lucrat la T.25 timp de trei ani, într-un atelier din Shalford, în sud-estul Angliei, nedezvăluind până acum prea multe detalii. Prima apariție oficială a mașinii a avut loc săptămâna trecută, la Smith School of Enterprise and the Enviroment din Oxford. T.25 este mai mică decât Smart-ul celor de la Daimler și va costa în jur de 9.000 dolari (modelul pe benzină). Deși prețul nu este tocmai demn de Formula 1, tehnologia și designul folosite stau drept dovadă a influenței motorsportului. Cel mai clar exemplu este poziția centrală a șoferului, exact ca la modelul McLaren F1 și ca la monoposturile de F1. De asemenea, toate instrumentele de bord sunt amplasate în dreptul șoferului. T.25 este o mașină ușoară, la 550 kilograme, ceea ce o ajută să consume în jur de 3,7 litri de benzină la 120 km. „Designul șasiului este bazat pe materialele, tehnologia și gândirea din industria F1 și oferă mașinii o structură extrem de rezistentă. Elementele de caroserie pot fi înlocuite ușor, în caz că se strică, fără a fi nevoie să demontezi întreaga mașină”, a explicat Gordon Murray, citat de CNN. Datorită dimensiunilor reduse, mașina poate lua curbele extrem de rapid, pe un spațiu restrâns – performanțe mult superioare față de Smart și Mini. Interiorul este modular și poate fi setat în șase feluri, pentru a putea transporta pasageri sau bagaje. Mai mult, T.25 are două capace la rezervorul de benzină, unul pe fiecare parte. T.25 are și un frate „electric”, pe numele său T.27, care are o autonomie de peste 170 km, costând în jur de 18.000 dolari. „Special pentru T.25 și T.27 am conceput un nou sistem de construcție, numit iStream. Acesta simplifică linia clasică de producție, întrucât toate componentele sunt atașate pe șasiu, înainte de montarea părților de caroserie. La rândul lor, acestea sunt pre-vopsite. Scopul este să ajungem la fabrici auto mai mici și mai eficiente, care poluează mai puțin și reduc amprenta de carbon a mașinii”, spune Murray. Holger Erker, directorul firmei germane de consultanță inginerească IPE Engineering, a fost chemat să analizeze și să verifice sistemul IStream. „Este cea mai radicală schimbare din industria auto, în ultimii 100 de ani. Prin iStream, cel mai scump pas din procesul de producție, montarea caroseriei, este eliminat aproape complet. Toți producătorii de piese originale încearcă să aducă flexibilitate, însă iStream a reușit deja”, a declarat Erker, după vizita în Anglia.