Surprizele Festivalului Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa

Surprizele Festivalului Internațional de Teatru Independent de la Constanța

Vă întrebați cum a decurs prima zi a Festivalului Internațional de Teatru Independent de la Constanța și ce surprize v-au mai rezervat organizatorii? Ei bine, această a treia ediție a evenimentului a debutat cu spectacolul „Paliativ“, construit pe textul luiRadu Popescu, câștigătorul Concursului de Dramaturgie al FITIC de anul trecut.„Paliativ” spune povestea unui sistem profund corupt, în care medicii, asistentele și pacienții își întrepătrund dramele, frustrările, viețile în general, într-o tonalitate dulce-amară. Spectacolul a fost realizat de Art Society Center, în parteneriat cu Teatrul de Stat Constanța.Cel de-al doilea spectacol, „Opera de trei parale”, după Bertolt Brecht, în regia lui Tiberiu Roșu și coregrafia Getei Răvdan Huncanu, s-a jucat, în premieră, într-un spațiu neconvențional, adică Parcul Arheologic, de către trupa „Aici”. Și duminică, 2 septembrie, a fost o zi plină, în care au fost organizate o serie de evenimente, toate la fel de frumoase și interesante.Pentru cea de-a treia zi, atât constănțenii, cât și turiștii sunt așteptați la Teatrul de Stat, unde vor avea loc, de la ora 10.00, piesele „Boomerang”, în interpretarea trupei „Ceva”, de la Liceul „Vasile Conta” și Colegiul Național „Ștefan cel Mare” din Târgu Neamț, iar de la ora 11.30, urmează spectacolul „Dacă noi ne iubim”, al trupei „Victoria Art” din București.Mai târziu, de la ora 15.00, Contemporary Creative Dreamers prezintă spectacolul „When Darkness Becomes Light”, în cadrul FITIC, dar de data aceasta la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” din Constanța. Regia și coregrafia sunt semnate de Daniel Alexandru Dragomir, iar din distribuție fac parte Ana Mihai, Sofia Sitaru-Onofrei, Andreea Vălean, Daniel Alexandru Dragomir și George Alexandru Pleșca.Apoi, de la ora 18.30, tot la sediul teatrului constănțean vine Teatrul „Arte dell’Anima”, care vă invită la spectacolul „Întreaga mea lume”, de Andrew Bovell, regia Puiu Șerban. „Întreaga mea lume” este o adaptare după piesa „Things I Know To Be True”, de Andrew Bovell, care spune povestea lui Rosie, o adolescentă care se întoarce pe nepusă masă acasă, în suburbia unui oraș provincial din Australia, după ce a încercat să-și facă un rost prin Europa.Altfel spus, acesta este un spectacol viu, cu un final neașteptat, care vă va face să vă puneți întrebări esențiale, așa cum orice spectacol de teatru ar trebui să o facă. Distribuția este formată din Irina Noaptes, Adelina Toma, Claudian Șiman, Vlad Lință, Anca Bejan, Dorin Enache. Seara se încheie tot cu trupa „Aici”, în Parcul Arheologic, unde, între orele 18.30 - 21.00, vor avea loc multe happening-uri și activități Seathre Highschool Contest.