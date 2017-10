Surpriză pentru spectatorii Festivalului Mangalia: Fly Project

Și cea de-a doua seară (joi) a Festivalului Mangalia a fost plină de surprize pentru spectatori. Pe scena plutitoare, au evoluat numeroase nume ce au spart topurile radio din România și nu numai: DJ Project feat. Giulia, Alex Anghel și trupa de rock Fără Precedent, Deepside Deejays, Sylvie, Leticia, Daggu Project feat. Kleo Karanda și Connect R. În plus, organizatorii au invitat și trupa Fly Project, foarte apreciată de publicul tânăr. Seara s-a încheiat cu recitalul Fragma.Ota are steaua luiJoi, la ora 20.00, Bogdan Alin Ota și-a zidit personal propria stea pe noua alee din Portul Turistic Mangalia, în prezența familiei și înconjurat de public și de prietenii apropiați. O stea de granit care, cel mai probabil, și peste zeci de ani va atrage privire turiștilor curioși să afle cine a mai urcat, la un moment dat, pe scena Fes-tivalului Mangalia.Și vântului i-a plăcut rochița minusculă a GiulieiPrimii care au urcat pe scenă au fost DJ Project și Giulia, prieteni buni ai publicului de la Festivalul Mangalia. Giuliei însă i-a dat serioase bătăi de cap vântul. Acesta nu prea a vrut să-i lase în pace rochița minusculă pe care o purta. A știut totuși să facă atmosferă, iar spectatorii au apreciat. „Ne-am simțit foarte bine aici, ca de fiecare dată. Deși a fost un pic mai frig, publicul ne-a dat toată căldura sa și a ieșit super”, a declarat Giulia.Alex Anghel a urcat pentru prima dată pe scena Festivalului Mangalia și, alături de trupa Fără Precedent, a oferit publicului un moment de rock. Deepside Deejays au adus la Mangalia cele mai bune melodii ale lor, printre care și hitul cu care s-au lansat în 2008, „Beautiful days”.În ciuda unei ploi mărunte, Sylvie a știut cum să țină aproape publicul, pentru ca cei de la Fly Project să-l arunce efectiv în aer. Cei peste 20.000 de spectatori, atât cât au apreciat organizatorii, au cântat și dansat împreună cu ei.Au urmat două noi apariții: Leticia și Daggu Project feat Kleo Karanda, după care gradenele s-au aprins din nou la apariția lui Connect R și a dansatorilor lui fierbinți. Încă de la apariția în culise Connect R a fost asaltat de fani și a dat sute de autografe. După ieșirea de pe scenă, a trecut printr-o nouă sesiune foto alături de admiratori, la fel cum de altfel au făcut toți cei prezenți la festival.Finalul a aparținut celor de la Fragma, un proiect dance fondat în 1998 de către frații Dirk și Marco Duderstadt.În ultimele minute de show, cerul a fost luminat de focurile de artificii eliberate de pe digul vechi, în cadrul Festivalului Focurilor de Artificii.TVR3 și TVR Internațional transmit în direct acest eveniment organizat în Portul Turistic Mangalia.O altă surpriză, Gheorghe GheorghiuSâmbătă, are loc spectacolul „Party pe mare”, în care vor evolua: Adrian Enache, Free DeeJays, Valentin Dinu, Amadeus, Florin Mureșan, Alexandra Ungureanu și Crush, Vlad Miriță și Ellie White. Un invitat surpriză este cantautorul Gheorghe Gheorghiu, iar recitalul de închidere a serii este semnat Direcția 5!