Superalimente pe care nu le prea mănânci

Ştire online publicată Marţi, 15 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Foarte multe super alimente așteaptă pe rafturi să fie luate în coș și multă lume uită cât sunt de sănătoase. Sănătate.ro a alcătuit o listă cu câteva dintre cele mai bune alimente pe care nu le mănânci din lipsa informațiilor complete.Cuișoare. Cuișoarele erau folosite în China pentru împrospătarea respirației, dar lumea uită cât de pline de antioxidanți sunt ele. O singură linguriță de cuișoare conține aceeași cantitate de antioxidanți ca 1/2 ceașcă de fructe de pădure. În plus, cuișoarele ajută la balonare, dureri de dinți și flatulență.Fructul pasiunii. Fructul pasiunii este rar folosit în România, deoarece se găsește în cantități mici, la raioanele de fructe exotice și lumea nu știe cât de gustos și sănătos este. Fructul pasiunii este plin de fibre, antioxidanți și alte substanțe care reduc colesterolul. Pe lângă aroma delicioasă, fructul pasiunii aduce și un aport de vitamina C și vitamina E.Năut. Năutul, adesea folosit în bucătăria orientală, este destul de rar folosit la noi. Cu numai 200 de grame de năut obții 45 de grame de carbohidrați, 269 de calorii, adică un plus de energie. În plus, năutul conține fier, acizi grași omega-3 și proteine, dar foarte puține grăsimi saturate, colesterol și sodiu.Kiwi. Puțină lume știe cât de multă vitamina C conține fructul de kiwi și cât bine face sistemului imunitar. În plus, vitamina C din kiwi ajută organismul în producția de cartilaje, colagen, mușchi și absorbția fierului.