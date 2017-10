Super show Goran Bregovic, în Mamaia!

Și iată că pe litoral avem ocazia să-l vedem, vara aceasta, și pe Goran Bregovic, cunoscut pentru melodiile sale cu puternice influențe tradiționale țigănești și balcanice, cu care face show la fiecare apariție pe scenă. Mâine, acesta va susține un concert, începând cu ora 24.00, în club Tribute Summer Residence, din Mamaia. Cântărețul bosniac nu vine singur, ci va fi acompaniat de bandul său, „Wedding & Funeral Orchestra”. Cu siguranță Goran Bregovic va interpreta și piese de pe albumele „Tales and songs from weddings and funerals”, „Balkanica”, „Silence of the Balkans”, „Song book”, „Music for films” sau „Ederlezi”. De asemenea, să nu uităm că Bregovic a creat coloane sonore de excepție pentru filme ca „Time of the Gypsies“, „Queen Margot“, „Underground” sau „Arizona Dream“, regizate de Emir Kusturica, așa că este foarte probabil ca și acestea să fie incluse în playlistul serii. Prețul unui bilet la concertul lui Goran Bregovic este de 50 lei. Exmatriculat din cauza lipsei de… talent Născut în Sarajevo, pe 20 martie 1950, Goran Bregovic și-a petrecut practic copilăria într-o școală de muzică, studiind vioara, de la care a fost însă exmatriculat, în cele din urmă, pentru „lipsa de talent”. Ce a urmat apoi avea să dovedească contrariul, iar acum, în 2011, Bregovic a ajuns unul dintre cei mai apreciați muzicieni est - europeni.