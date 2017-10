Sunt interzise loţiunile externe pentru tratamentul vărsatului de vânt

Sunt interzise loțiunile externe pentru tratamentul vărsatului de vânt

Este una dintre cele mai frecvente boli ale copilăriei. Pentru mămici este un motiv de îngrijorare și schimbare a programului, iar pentru micuți este prilej de alint. Varicela, sau mult mai popularul vărsat de vânt, apare mai des primăvara și iarna, este caracterizată de o erupție și necesită izolarea copilului. Complicațiile sunt foarte rare, dar bebe are interzis la scărpinat. Virusul ce cauzează varicela se transmite cu ușurință de la o persoană la alta. Cel mai frecvent transmiterea bolii se realizează pe cale respiratorie, prin intermediul mucoaselor bucale și nazale. De asemenea, virusul se poate transmite prin aer, prin strănut sau tuse, de la persoane bolnave. Mai rar, virusul se transmite prin secrețiile rezultate din ruperea veziculelor cutanate. Cea mai contagioasă perioadă începe cu două-trei zile înainte de apariția erupției veziculare și continuă în timpul formării veziculelor (care durează în general patru-cinci zile) până în momentul când toate veziculele au format cruste. Perioada de incubație, care durează de la expunerea la virusul varicelei până la apariția semnelor de boală, este, de obicei, între 14-16 zile, dar poate fi cuprinsă între 10-21 zile. Primele simptome ale varicelei sunt febra între 38 și 39,4 grade Celsius, indispoziție, oboseală și stare de rău, apetit diminuat sau dispărut, dureri de cap și inflamația gâtului. Primele semne sunt de obicei ușoare la copii, dar la adulți pot fi severe. Aceste semne persistă pe toată perioada bolii. După o zi- două apare și erupția, care produce mâncărime. Bebelușii sub șase luni au imunitate La unii copii erupția din varicelă poate să apară fără ca aceștia să prezinte și alte semne de boală. Copiii cu vârsta sub șase luni au o oarecare imunitate împotriva varicelei datorită anticorpilor transmiși de la mamă. În cazul în care copiii sunt infectați cu acest virus ei pot să nu prezinte multe din semnele de boală. Erupția cutanată din varicelă apare, de obicei, în partea superioară a corpului (trunchi și față) după una-două zile de la apariția simptomelor. Cea mai afectată zonă este trunchiul, membrele superioa-re și cele inferioare fiind afectate printre ultimele. Erupția cutanată se răspândește și la nivelul scalpului (pielea capului), feței, nasului și gurii. Complicații cu suprainfecții Cea mai frecventă complicație infecțioasă a varicelei la copii cu vârsta sub cinci ani este supra-infecția bacteriană secundară a leziunilor cutanate. Suprainfecția poate apărea pe zgârieturi cauzate de scărpinat, acesta permițând pătrunderea bacteriilor de la nivelul pielii sau a bacteriilor de sub unghie în veziculele care apar în varicelă. Cele mai multe infecții cutanate din varicelă nu sunt grave, însă necesită îngrijiri medicale de specialitate. Dacă nu este tratată, aceasta se poate agrava. Această infecție poate apărea și la nivelul crustelor. Cu toate că în urma îmbolnăvirii cu varicelă, persoana devine imună la boală, virusul varicelo-zosterian rămâne încă în organism. Acest virus poate cauza herpes-zoster când persoana se află la vârstă adultă. Aproximativ 15% din persoanele care au făcut varicelă vor dezvolta în timpul vieții herpes-zoster. Vaccinarea alungă boala Tratamentul vărsatului de vânt variază în funcție de vârsta persoanei, starea de sănătate și de severitatea bolii. La copiii care nu au alte afecțiuni, varicela se poate trata doar la domiciliu. Tratamentul recomandat constă în administrarea de paracetamol sau Ibuprofen pentru a reduce febra și disconfortul, dar nu se recomandă folosirea de medicamente orale sau loțiuni de uz extern care să înlăture mâncărimea. Vaccinarea previne îmbolnăvirea cu varicelă, determinând astfel lipsa simptomelor de boală care cauzează disconfort și, în consecință lipsa de la grădiniță, de la școală sau de la serviciu, precum și înlăturarea posibilelor complicații.