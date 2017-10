Sunt femeile mai prost plătite decât bărbaţii?

1

pai aici

nu e evidenta salarizarii pe ramura, ca sa dovediti ca femeile sunt mai prost platite la munca egala. aici e structura ocupationala, ceea ce e cu totul altceva. iar orele suplimentare si lucrul in week-end... mi se pare tras de par... astea sunt chestii individuale, ce tin de problem personale. nu pot fi tratate in bloc... deci, recunaosteti ca femeile muncesc mai putin decat barbatii si nu in sectoarele cele mai importante. Atunci cum sa fie platite la fel, sau mai mult, la nivel global? iar incepeti cu prostiile?