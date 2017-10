Sucul de castraveţi topeşte grăsimile

Sucul de castraveți topește grăsimile

Ştire online publicată Marţi, 20 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Crocanți și răcoritori, castraveții sunt ingredientul nelipsit al salatelor de vară. Îi poți consuma ca atare sau trece printr-un blender, pentru a-i transforma în suc. Varianta lichidă reprezintă o băutură nutritivă perfectă, dacă intenționezi să scapi de câteva kilograme în plus.Un pahar cu suc de castraveți are o valoare energetică de doar 16 calorii și este ideal în curele de slăbire! Îți asigură și o parte din necesarul zilnic de magneziu, potasiu, vitamina C și K. Înlocuiește cu succes sucurile acidulate din comerț, care nu fac decât să te îngrașe. Dacă-l bei măcar o dată pe săptămână, te ajută să scapi treptat de grăsimile acumulate.Castravetele conține 95% apă, iar lichidele sunt necesare în procesul de slăbire. Sucul de castraveți, la fel ca cel obținut din pepene, lămâie sau țelină, este hidratant, îți reduce pofta de mâncare și prelungește starea de sațietate, prin simplul fapt că previne deshidratarea. Are și efect diuretic, ducând la eliminarea toxinelor.Dacă reții apă și ești balonată, sucul de castraveți va alunga aceste neplăceri. Semințele de castravete previn constipația. Sucul are în compoziție magneziu, care reglează tranzitul intestinal, deci te ferește de balonare.