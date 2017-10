Substanţe cancerigene în produsele cosmetice pentru copii

Substanțe cancerigene în produsele cosmetice pentru copii

Sâmbătă, 21 Martie 2009

Un grup de experți medicali americani a analizat mărcile de șampon, loțiunile de corp și alte produse cosmetice pentru bebeluși, descoperind că mai bine de jumătate dintre ele conțin cantități mici de substanțe cancerigene. Membrii asociației non-profit Campain for Safe Cosmetics au testat 48 de produse de baie pentru bebeluși, printre care s-au numărat spumante și șampoane. Experții au concluzionat că 32 de produse conțineau cantități mici de 1,4 - dioxan sau formaldehidă, substanțe chimice despre care The Environmental Protection Agency a arătat că sunt probabil cancerigene. Substanțele nu au fost adăugate intenționat, spun autorii studiului, ci par a fi produși secundari apăruți în urma procesului de fabricație. Formaldehida ia naștere atunci când celelalte substanțe chimice din produs se descompun în timp, iar 1,4-dioxanul se produce atunci când agenții spumanți se combină cu oxidul de etilen sau alte substanțe petrochimice. Uniunea Europeană a interzis 1,4-dioxanul în fabricarea produselor de îngrijire personală, dar administrația pentru reglementarea alimentelor și medicamentelor din SUA, respectiv Food and Drug Administration, nu a stabilit limitele maxime pentru concentrația acestei substanțe în cosmetice.