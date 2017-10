Stufstock 2011, între 21 şi 27 august, în Vama Veche. Ce trupe vor cânta şi ce alte evenimente vor avea loc

Stufstock 2011, între 21 și 27 august, în Vama Veche. Ce trupe vor cânta și ce alte evenimente vor avea loc

Ştire online publicată Miercuri, 17 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ediția de anul acesta o continuă pe cea de anul trecut, dezvoltând conceptul de Rockarte cu o săptămână de muzică, proiecții de film, spectacole de teatru, workshop-uri de fotografie și muzică, se arată într-un comunicat al organizatorilor, citat de MediafaxCa în fiecare an, Stufstock urmărește promovarea muzicii de calitate. Anul acesta, pe scena festivalului vor urca Iris, Negura Bunget, Alternosfera, Trooper, Byron, OCS, Altar, Travka, Niște Băieți, White Walls, East Roots, The dAdA, Blue Pulse, Up to Eleven, Krepuskul.Așa cum a obișnuit publicul de-a lungul timpului, Stufstock promovează și susține trupele tinere aflate la început de drum, care doresc să se lanseze pe piața muzicală, acestea având șansa de a cânta în fața publicului și a juriului, în cadrul competiției Stufstock Newcomers.De asemenea, cei dornici să învețe să cânte la chitară, bass și tobe pot urma cursurile școlii Rockschool.Iubitorii filmului și ai teatrului vor avea parte de avanpremiere, dar și de reprezentații teatrale ale unor actori consacrați sau aflați la început de drum din România.Pasionații de fotografie vor avea la dispoziție cele mai bune sisteme de iluminat și cunoștintele celor mai buni lectori de fotografie în cadrul workshop-ului "Vama sub lumini de Oscar". O apariție inedită în cadrul festivalului va fi atelierul itinerant "Romano ButiQ". Obiectivul proiectului este dezvoltarea și profesionalizarea comunităților rome. Atelierul va servi ca spațiu de expunere a meseriilor, a meseriașilor, dar și a produselor muncii lor. În plus, publicul va putea participa la sesiuni de ucenicie pentru a privi și înțelege îndeaproape aceste meserii.Evenimentul Filmstock, care reunește proiecțiile de film, va avea loc la curtea Frontiera, între 21 și 24 august, începând de la ora 22.00. Printre filmele proiectate se numără "Visul lui Adalbert", de Gabriel Achim, și "Muzica în sânge", de Alexandru Mavrodineanu. Pe 24 august, ziua filmelor de dragoste clasice, vor fi proiectate titluri precum "Dracula", de Tod Browing (1931), și"Demenția", de Francis Ford Coppola (1963). Spectacolele de teatru vor avea reprezentații între 21 și 24 august. Printre acestea se numără "Sunt un orb", de Horațiu Mălăele, și "Monoloagele vecinului", de Laurențiu Bănescu.Trupele în curs de ascensiune care sunt invitate anul acesta la festival sunt Black Swan (Brașov), Tagma (Sibiu), YellLow (București) și alții.Prețul unui abonament pe toată perioada festivalului, 21 - 29 august, care asigură intrarea la spectacolele de teatru, proiecțiile de film și muzică este de 90 de lei.De duminică până miercuri, biletele la spectacolele de teatru și proiecțiile de film costă 6 lei, excepție făcând ziua de duminică, la spectacolul lui Horațiu Mălăele - "Sunt un orb" - unde intrarea este de 20 de lei. Prețul unui bilet pentru ultimele două zile ale festivalului este de 25 de lei pe zi.Abonamentele pot fi achiziționate de la cluburile partenere sau Centrul InfoPoint din Vama Veche.