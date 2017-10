Stil de viaţă sănătos? Da, cu ajutorul telefonului inteligent!

Stil de viață sănătos? Da, cu ajutorul telefonului inteligent!

Ştire online publicată Joi, 18 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O nouă aplicație pentru smartphone-uri ar putea fi cheia către o dietă de succes, potrivit cercetătorilor de la School of Food Science and Nutrition. My Meal Mate permite utilizatorilor să-și monitorizeze obiceiurile alimentare, activitățile fizice și kilogramele pierdute. Monitorizarea exercițiilor și a cantității de mâncare consumate cu ajutorul unei aplicații este mai eficientă în curele de slăbire decât un jurnal alimentar tradițional. În cadrul studiului, aplicația i-a ajutat pe participanți să dea jos aproximativ 4,5 kg în 6 luni, în comparație cu cei care au folosit un jurnal alimentar și au slăbit doar 2,9 kilograme.În plus, rezultatele studiului au scos în evidență că aplicația a fost folosită aproape în fiecare zi, pe când jurnalul alimentar doar o dată pe săptămână. Aplicațiile de pe telefoanele mobile ar putea fi o bună modalitate pentru promovarea sănătății. My Meal Mate a fost de mare ajutor pentru cei care au vrut să-și monitorizeze cantitatea de mâncare consumată, potrivit profesorului Janet Cade.(Sursa: www.doctorulzilei.ro)