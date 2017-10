Staţiunile de pe litoral, cu puncte de prim ajutor la finalul sezonului estival

Stațiunile de pe litoral, cu puncte de prim ajutor la finalul sezonului estival

De la începutul verii, punctele de prim ajutor au fost motiv de discuție între autoritățile locale și reprezentanții Guvernului. Nimănui nu i-a păsat de sănătatea turistului venit la mare, de posibilele accidentări pe plajă, bolnavii fiind nevoiți să se deplaseze la cel mai apropiat spital, întrucât banii au întârziat să fie distribuiți pentru asigurarea serviciului de salvamar și a punctelor medicale de pe plajă. În stațiunea Olimp, de exemplu, a fost amenajat un punct de prim ajutor la finalul sezonului estival, mai exact la începutul lunii august. Unitatea medicală a fost amenajată de către Primăria Mangalia, după cum ne-a spus medicul prezent la cort, cu bani de la Guvern. Cortul este dotat cu tot ce are nevoie, de la trusă de prim ajutor completă, tensiometre, la medicamente. Centrele care ar fi trebuit să funcționeze pe toată perioada sezonului estival însă au lipsit cu desăvârșire. Nu am văzut măsuri suplimentare pentru prevenirea posibilelor complicații ale stării de sănătate a turistului venit în concediu la mare, nu a fost acordată o atenție deosebită litoralului românesc. Câți dintre voi ați văzut corturi pentru distribuirea apei potabile, când afară erau 35 de grade Celsius? Văzând punctul de prim ajutor amplasat pe plajă în stațiunea Olimp, în timpul unei plimbări pe plajă, un turist cazat în Neptun a venit să-l vadă medicul, pentru că nu s-a simțit foarte bine în zilele de concediu. „Am venit să-mi măsurați tensiunea, pentru că am probleme cu inima și nu m-am simțit prea bine. Am căutat asistență medicală în Neptun, unde sunt cazat, dar nu am găsit”, a declarat Gherghe Țărână, din Miercurea Ciuc. Medicul prezent la cortul din Olimp ne-a spus că foarte multe persoane vin și cer asistență medicală. Mulți se prezintă cu simptome de insolație, alții nu-și iau medicamentația recomandată de specialist și au stări de leșin, greață, vărsături. A crescut și numărul cazurilor cu fracturi, pentru că nu respectă indicațiile celor de la bazele nautice atunci când aleg să se plimbe cu banana pe apă sau cu schi jet-ul. Punctele de prim ajutor care ar fi trebuit să se îngrijească de sănătatea turistului venit la mare fie nu s-au mai deschis, fie au asigurat asistența medicală la sfârșitul sezonului estival, așa cum s-a întâmplat în stațiunea Olimp, dar și în restul stațiunilor din sudul litoralului. Nu a contat că în fiecare week-end au fost chiar și 150.000 de turiști, care ar fi avut nevoie de ajutor medical. Așa cum ne-am învățat, autoritățile locale iau măsuri pe ultima sută de metri sau deloc.