Staţiunea 2 Mai - în topul preferinţelor familiştilor

Stațiunea 2 Mai - în topul preferințelor familiștilor

Ştire online publicată Luni, 30 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

O plajă mare și agitată nu reprezintă o sursă de relaxare și de distracție pentru toată lumea. Turiștii care preferă odihna și destinderea într-un mediu liniștit, în detrimentul petrecerilor zgomotoase, aleg să-și petreacă vacanța pe plaja din 2 Mai. Sătui de agitația din orașe, de zgomotul mașinilor și de numărul mare al decibelilor din discoteci, mulți oameni trecuți de prima tinerețe, dar chiar și tineri cu familii aleg ca destinație de concediu micuțul sat din apro-pierea graniței. „Avem copii și aceștia trebuie să se odihnească noaptea. Seara îi lăsăm în cameră să doarmă, iar noi mergem în Vama Veche să ne distrăm", ne declara Felicia Cazacu, o mămică grijulie din localitatea Sfântul Gheorghe. Unii turiști preferă să vină la 2 Mai pentru că își pot instala mai lesne cortul: „Suntem din Iași și ne-am obișnuit să venim aici an de an. O să stăm și anul acesta atât cât ne permite bugetul", a declarat Ion Popescu, din Iași. De-a lungul plajei din sat se întind aproximativ 100 de corturi, de a căror administrare răspunde o recepționeră care încasează banii și se asigură de bunul mers al lucrurilor. Pe lângă faptul că pot să stea în rulotă sau în cort, pe turiști îi atrage și libertatea de a înota în voie. „Este partea cea mai liniștită din litoral. Vin aici de când eram mic. Aici poți să înoți cât de departe vrei, nu există geamandură", a spus Dan Constantinescu, un pensionar din București. Libertatea de a înota după bunul plac nu înseamnă neapărat că plaja nu este supravegheată de către un salvamar. „Cei care se îndepărtează prea mult de mal sunt strigați de salvamarul de serviciu și chemați să se întoarcă înapoi pe țărm, unde au două opțiuni: fie înoată mai aproape de mal, fie lasă datele personale și se întorc în larg, dar pe propria răspundere. Cei mai mulți aleg a doua variantă și nu renunță la plăcerea de a înota", ne-a declarat salvamarul Viorel Mărtinaș. În ceea ce privește prețurile, 2 Mai-ul își reconfirmă accesibilitatea, atât la capitolul cazare, cât și la mâncare și băutură. Cu 3 sau 4 lei, în funcție de sortiment, se poate bea o bere, un suc la 0,5 litri este 3,5 lei, o shaworma mare 8 lei, iar un kebab 4 lei. Prețurile la cazare variază între 60 și 80 de lei la localnici și la pensiuni, iar la căsuțe costul unei nopți de cazare este de 80 de lei. Daniela IVANCIU