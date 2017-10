„Spune şi tu“... că doar cu asta rămâi

„Spune și tu“... că doar cu asta rămâi

Motto „Pentru că sunt atâtea lucruri care te deranjează. În jurul tău, în orașul tău, în țară. Pentru că aici te ascultă cineva. Noi, cei care, la rândul nostru, ne-am săturat. De nesimțire, de delăsare, de corupție, de neputință, de mizerie, de sărăcie. Pentru că încerăm să facem ceva. Și vom aduce oameni care te pot ajuta cu sfaturi, consultații, îndrumări. Nu mai ai niciun motiv să taci “ (SpuneSiTu.ro) Ați remarcat probabil campania amplă desfășurată în media ce promovează un site denumit spunesitu.ro. Curioși ca babele, hop și noi pe site să vedem ce și cum. SpuneSiTu.ro este, deocamdată, o condică de sugestii și reclamații pe care românii conectați la net s-au grăbit s-o umple, pentru că, nu-i așa?, baltă să fie, că belele avem destule. La ora redactării acestui material, pe site se aflau 3.066 de probleme semnalate și 2.474 comentarii postate de cei 418.804 vizitatori contorizați. La o primă vedere, pe români îi doare cel mai tare problema spitalelor. Subiectul este foarte sensibil și, cum fiecare dintre noi a dat ochii măcar o dată cu faianța albă și rece de pe holurile spitalelor, poveștile publicate pe această temă sună atât de famili-ar! Un exemplu: „Am stat o oră jumătate până să îmi găsească vena! M-au înțepat în 6 locuri și abia în al 7-lea loc au nimerit. Nu vă mai zic ce vânătăi am avut pe mână și cum îmi arăta... De atunci m-am învățat minte și mai bine mor acasă”. Vizitatorii site-ului au umplut de plângeri secțiunile Educație, Taxe, Administrație sau Transport, neașteptat de puține mesaje fiind postate în rubrici precum Corupție sau Șomaj. Ramificații pe rețelele sociale Pe lângă campania de promovare clasică (publicitate stradală, spoturi radio și TV ș.a.m.d.), autorii SpuneSiTu.ro au „atacat” și rețelele sociale, fiind create profiluri ale site-ului pe Facebook, Twitter, MySpace, YouTube sau Flickr. De pildă, pagina de pe Facebook are deja peste 400 de fani, în vreme ce contul de pe Twitter are aproape 100 de follower-i. Că veni vorba de autori, să spunem că site-ul este deținut de Institutul pentru Cooperare Regională și Prevenirea Conflictelor (INCOR), o organizație non-guvernamentală înființată de fostul președinte Emil Constantinescu, al cărei director executiv este Zoe Petre. Constănțenii spun și ei l „Opt ghișee în două instituții. Atâtea s-au înșirat de-a lungul periplului meu pentru o hârtie pentru care, în mod normal, nu trebuia să trec decât pe la un singur ghișeu, de maxim două ori. La I.T.M. Constanța doar doamna de la copiator a fost decentă. Absolut toți ceilalți funcționari sunt obraznici, aroganți, li se pare că tot globul pământesc stă pe umerii lor. Intrați în I.T.M. Constanța și alegeți să priviți la întâmplare ORICARE FUNCȚIONAR! Va fi insolent, nesimțit, needucat, orice atribut negativ pe care vreți să-l enunțați! Tragic este că nu poate nimeni să se plângă împotriva lor. Ce e de făcut?!” Felix Moga (16.09.2009) l „În maternitatea din Mangalia, dacă vrei să îți nască nevasta fără să îi riști viața, trebuie să scoți 400 de euro din buzunar. Chiar dacă nu trebuie să nască prin cezariană, fac ei ce fac să trebuiască prin cezariană, să aibă motiv să ia banul omului sărac. Așa că, dacă ești din Mangalia și ai aflat că nevasta ta este însărcinată, din salariul tău de 400 lunar, pune ceva deoparte până la naștere să nu ai probleme. V-am pupat!” Bogdan (14.09.2009)