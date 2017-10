Spectacolul „Gâlcevile din Chioggia“, dedicat Zilei Mondiale a Teatrului

În acest sfârșit de săptămână, mai precis duminică, 27 martie, toată lumea artistică sărbătorește Ziua Mondială a Teatrului. Pe toate scenele mapamondului va fi citit mesajul internațional scris anul acesta de Jessica A. Kaahwa, din Uganda, dramaturg, actriță, regizoare și profesoară de teatru. Cu această ocazie, în România, evenimentul dedicat acestei zile este Campania Națională „Artiștii pentru artiști” organizată de UNITER, împreună cu teatrele din țară, cu scopul strângerii de fonduri pentru artiștii vârstnici cu probleme de sănătate. La Constanța, Teatrul de Stat a programat, de la ora 19, în cadrul acestei campanii, cea mai recentă premieră a sa - „Gâlcevile din Chioggia”, de Carlo Goldoni, în regia Danei Dumitrescu. Spectacolul, ce narează poveștile pescarilor din satul de pe malul Adriaticii, îi are în distribuție pe Andu Axente, Laura Iordan, Turchian Nasurla, Bogdan Bucătaru, Marian Adochiței, Adrian Dumitrescu, Luiza Toma, Georgiana Mazilescu, Florina Diaconu / An-dreea Țuțui, Florentin Roman, Cos-min Mihale, Remus Archip și Mirela Pană. Scenografia este realizată de Lăcrămioara Dumitrașcu. În plan local, pentru că legea nu permite ca sumele obținute din vânzarea de bilete să fie donată, admiratorii marilor actori și ai actului cultural sunt rugați ca sponsorizările să le direcționeze către Fondul de Solidaritate Teatrală COD IBAN RO40 RZBR 0000 0600 0780 1286, deschis la Raiffeisen Bank, Agenția Piața Amzei București. v v v Sâmbătă, 26 martie, de la ora 19,00, Teatrul de Stat va prezenta „Bolnavul închipuit”, după Moliere, în regia artistică a lui Cristian Gheorghe. În distribuție: Marian Adochiței, Dana Dumitrescu, Georgiana Mazilescu, Florina Diaconu, Luiza Toma, Andu Axente, Laura Iordan, Bogdan Bucătaru, Lana Moscaliuc, Adrian Dumitrescu, Florentin Roman, Raimonda Potlog, Dora Spirescu, Cristiana Drăgan și Andreea Țuțui. „Mowgli“ - balet pentru adulți Aflat la final de stagiune martie 2011, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a programat pentru sâmbătă, 26 martie, de la ora 19, baletul în două acte „Mowgli”. Fascinanta poveste scrisă de Rudyard Kipling, „Cartea Junglei”, în care Mowgli este adoptat de ani-malele sălbatice, nu se adresează, însă copiilor, ci publicului adult. În viziunea regizorului, jungla devine complexă, modernă, urbană: „Am trăit toată viața într-o junglă. Fiecare popor trăiește de altfel într-un loc al lui, în junglă. Spectacolul meu vorbește despre un om născut a rămâne neadaptat. Toate personajele baletului «Mowgli» sunt inspirate din realitate. Când am montat acest spectacol la Kiev l-am conceput ca pe un protest al propriei mele vieți”, susține Gheorghi Kovtun. Spectacolul, în regia și coregrafia lui Gheorghi Kovtun, a fost pus în scenă de Elizabeth Pândichi-Lux, având premiera în luna noiembrie a anului 2009. Nina Udrescu și Clara Ghiuvelechian - 30 de ani de teatru Actrițele Nina Udrescu și Clara Ghiuvelechian își sărbătoresc ziua de naștere chiar de Ziua Mondială a Teatrului, pe 27 martie. Nina Udrescu a adus pe scenă, în cei 30 de ani de activitate, personaje extrem de diferite, de la energica Zoe, a lui Caragiale, până la epocala Lady Macbeth, a lui Shakespeare. Piteșteancă de origine, Nina Udrescu a absolvit Institutul de teatru din Târgu Mureș, unde l-a avut coleg pe Marius Bodochi, la clasa prof. Codrescu. În 1985, a fost invitată de regizorul Dominic Dembinski să joace în piesa „Acești îngeri triști”, la Constanța, interpretând rolul Silviei. Pe Clara Ghiuvelechian, cei mici o știu în special din rolurile negative pe care le interpretează pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța. Cei mari o cunosc de la Universitatea „Ovidius”, unde predă actoria studenților de la Artele spectacolului. A fost actriță, timp de 10 ani, a Teatrului „Ovidius”, și din 2005 este angajată a Teatrului pentru Copii și Tineret, unde, așa cum mărturisește, are bucuria de a fi tot timpul pe scenă, în fața celui mai sincer și mai lipsit de convenții public - copiii. A jucat în spectacole ca „Visul unei nopți de vară”, „Revizorul”, „Gaițele”, „Filumena Marturano” sau „Piatra din casă”, dar și în „Motanul încălțat”, „Turandot”. Crez personal: munca este cea care dă consistență talentului. Redacția „Cuget Liber” se alătură celor care duminică, 27 martie, le vor cânta „Mulți ani trăiască!”, urându-le multă sănătate!