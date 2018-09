Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța

Spectacole de zile mari: de la "Cai putere", la "Orient Expres"

Festivalul Internațional de Teatru Independent de la Constanța, care se desfășoară în intervalul 1 - 8 septembrie, vă așteaptă, în continuare, cu o mulțime de spectacole de toate genurile și pentru toate gusturile.După spectacolul Reactorului de creație și experiment, „Noi nu, niciodată”, și spectacolul „Cai putere” al Asociației „Jamais Vu”, atât constănțenii, cât și turiștii sunt invitați la alte piese de excepție.Astăzi, începând cu ora 15.00, pe scena Teatrului de Stat din Constanța, se va juca piesa „When Darkness Becomes Light”, interpretată de actorii de la Contemporary Creative Dreamers. Regia și coregrafia sunt semnate de Daniel Alexandru Dragomir, iar distribuția este formată din Ana Mihai, Sofia Sitaru-Onofrei, Andreea Vălean, Daniel Alexandru Dragomir, George Alexandru Pleșca.Tot astăzi, dar de la ora 19.30, în aceeași locație, puteți urmări spectacolul „Reflection”, recomandat celor cu vârsta minimă de 13 ani. Cu această ocazie, Lightwave Theatre Company vă va prezenta o poveste impresionantă, lipsită de cuvinte, care vă va emoționa profund. De ce? Pentru că în sală vor intra și niște păpuși în mărime naturală, care vor interacționa cu altele, dar și cu actorii, deopotrivă, într-un fir epic care vă va purta prin stări de spirit contradictorii. Tot aici, o femeie și un bărbat își trăiesc a doua tinerețe în grădina casei, încercând să treacă peste experiența care i-a înstrăinat. De asemenea, suferința prezentului reînvie bucuria trecutului.★ ★ ★În cursul acestei zile va avea loc și conferința „Pribegi în ciuma noastră culturală”, după care sunteți așteptați la piese de teatru în OFF, susținute de Blue Theatre Independence, Lightwave Theatre Company, un atelier de noapte susținut de Adriana Trandafir.La Centrul „Jean Constantin”, vor rula și filme în OFF. Dintre acestea, amintim câteva titluri: „Cadoul”, „Humans in frame”, „Călărași, a land by the gate of heaven” sau „Orient Express”, în regia lui Sergiu Nicolaescu.În prima parte a zilei, elevii de la Liceul Teoretic „Traian” se vor întrece în cadrul Seathre Highschool Contest, iar seara, de la ora 18.30 la ora 21.00, nu ratați happening-urile și activitățile Seathre Highschool Contest.