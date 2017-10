Din 25 august, pe plaja „Laguna”

Spectacol total la Jocurile Sportive ale Mangaliei

Începând cu 25 august, timp de o săptămână, la plaja „Laguna”, se vor desfășura Jocurile Sportive ale Mangaliei, eveniment de anvergură care, de la an la an, atrage tot mai mulți turiști în sudul litoralului românesc.Pentru ediția din vara lui 2014, organizatorii propun, alături de deja tradiționalele lupte pe plajă, întreceri la haltere, beach-rugby, fotbal pe plajă (juniori și seniori). De asemenea, în incinta Clubului Nautic aflat în incinta Portului Turistic Mangalia, va avea loc turneu de șah, pe faleză, iubitorii alergărilor vor participa la cros, iar în bazinul portuar Mangalia, se vor desfășura competițiile de înot și yachting.Organizatorii Jocurilor Sportive ale Mangaliei sunt Clubul Sportiv Mangalia, ASF Mangalia, Rugby Municipal Tineret Mangalia, AS Rugby Marina Mangalia și CS Noua Generație, cu sprijinul Asociației Sportive Municipale Callatis mg și a Primăriei Municipiului Mangalia.„La Jocurile de anul acesta, vor participa aproximativ 1.000 de sportivi și antrenori din toată țara. Foarte important este următorul amănunt: în paralel cu întrecerile sportivilor din cluburile de performanță, vor avea loc și concursuri din cadrul Programului Sportul pentru Toți, în care le oferim și turiștilor posibilitatea de a participa”, a declarat, pentru revista „Litoral”, președintele Asociației Sportive Municipale Callatis mg, Lucian Luca.La rândul său, președintele Clubului Sportiv Mangalia, Ionel Luca, a precizat că Jocurile sunt foarte importante din multe puncte de vedere.„În primul rând, sportivii au șansa ca, pe timpul verii, când multe campionate sunt în… pauză, să se mențină în formă și chiar să se lupte pentru medalii. La fel de importante sunt Jocurile și pentru activitățile de turism. Organizând această serie de competiții pe durata unei întregi săptămâni, reușim să prelungim sezonul estival și să oferim turiștilor posibilitatea petrecerii timpului liber, la plajă, într-un mod cât mai plăcut”, a explicat președintele CS Mangalia, Ionel Luca.