Spectacol aviatic pe plaja din Mangalia

Ştire online publicată Luni, 25 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Sâmbătă după-amiază, s-a dat startul celei de-a III-a ediții a evenimentului aviatic „Tuzla Fly In 2008”, organizat de Regional Air Services – Aerodrom Tuzla și Catapulta Records. Spectacolul de acrobație aeriană, în cadrul căruia au evoluat 40 de avioane, a fost urmărit de către mii de turiști și localnici, care se aflau, în acel moment, la plajă. Au evoluat formația franceză de acrobație Real Weber (REVA) – avându-i piloți pe Frederic Schwe-bel, Arnaud Moynet și Xavier Fontaneau, echipa Iacarilor Acro-bați, formată din Ioan Postolache și Dan Ștefănescu, ce operează sub licența Regional Air Services, Lotul Național de Acrobație – Hawks of Romania, campionul mondial, lituanianul Jurgis Kairys și cam-pionul Zoltan Veres din Ungaria. Vedeta Tuzla Fly In 2008 a fost Jurgis Kairis, campion mondial la acrobație aeriană în competițiile free-style. În pauza dintre demonstrații, spectatorii au admirat parada aeronavelor Regional Air Services, formată din avioane de tip AN2, DA 20 (katana) și DA 40, BN 2, Piper PA 34, Wilga și Cessna 182. Show-ul a continuat la Tuzla unde au fost urmărite performanțele parașutiștilor de la aerodromul de aici, coordonați de către instructorul Adrian Constandache. Responsabile cu buna-dispoziție, la sol, au fost trupele Timpuri Noi, Nightlosers și Luna Amară, care au oferit vizitatorilor, dar și local-nicilor, concerte de zile mari. (D.O.)