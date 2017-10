„Spaţiul poetic al Mării Negre“

Festivalul Internațional de Creație și Interpretare „PER-ART“

„Spațiul poetic al Mării Negre“

În perioada 29 august - 11 septembrie, la Universitatea „Ovidius“ din Constanța, are loc prima ediție a Festivalului Internațional de Creație și Interpretare „PER-ART“, cu tema „Spațiul poetic al Mării Negre” (Black Sea Space Poetry).Evenimentul este organizat de Catedra de Arte Plastice și Decorative a Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, Secretariatul Național Român-Rețeaua Universităților de la Marea Neagră și Fundația „Musae”, Constanța.Scopul principal al proiectului este încurajarea studenților de a se ridica la nivelul artiștilor profesioniști, de responsabilizare artistică și personală, de a face schimburi de experiență, prin lucrul în colectiv studenți - cadre didac-tice de la mai multe universități ale spa-țiului comun al Mării Negre, fie într-un atelier de pictură, fie într-o orchestră de cameră.De asemenea, pro-iectul își propune constituirea unei Orchestre Multina-ționale de Cameră a Mării Negre și identificarea spiritului Mării Negre, ilustrat în pictura artiștilor născuți sau formați în acest spațiu.Festivalul include două secțiuni - Creație Arte Vizuale și Interpre-tare Muzicală - și, până pe 11 septembrie, în cadrul acestuia, vor avea loc patru mini-recitaluri, două concerte ale orchestrei de cameră, o seară de muzică și poezie, ateliere de creație, conferințe tematice, expoziții, întâlniri între studenți și cadre didactice ale mai multor universității din România, Moldova, Ucraina, Turcia și Portu-galia.Duminică, 4 septembrie, la ora 18.00, la Colegiul de Arte „Regina Maria”, este programat un concert din al cărui program am spicuit: Enescu - Rapsodia a 2-a, Mozart - Uvertura la „Nunta lui Figaro”, De Falla - Dansul focului, Faure - Elegie, Dvorak - Dans slav nr. 8, Ceaikovski - „Spărgătorul de nuci” - Mars, Trepak, Dans chinez, Dansul flauților, Valsul florilor.v v vTot Colegiul de Arte „Regina Maria” va găzdui sâmbătă, 10 septembrie, sub bagheta dirijorului Radu Ciorei, următorul program: J. Strauss - Uvertura la „Liliacul”, J. Strauss - Dunărea albastră, J. Strauss - Annen Polka, J. Strauss - Tritch-Tratch Polka, J. Strauss - Im Krapfenwald, Joplin - The Entertainer, Anderson - Waltzing Cat, Piazzolla - Adios nonino, Pautza - Rita Dove = narator Cristina Oprean, Bock - „Fiddler on the Roof”, Sousa - The Stars and Stripes Forever.