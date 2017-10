Spaţiul de locuit deschis, o soluţie pentru casa modernă

Spațiul de locuit deschis, o soluție pentru casa modernă

Ştire online publicată Marţi, 29 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Amenajarea de tip open space poate oferi casei tale un look modern și spațios, dar înainte să te apuci să dărâmi pereți, află care sunt avantajele și dezavantajele unei asemenea amenajări.Dacă poți, vrei și îți place să nu ai uși între bucătărie și living, atunci open space este denumirea pe care designerii de interioare o folosesc pentru acest gen de amenajare interioară. Potrivit click.ro, pentru o familie care preferă să se afle în aceeași încăpere, chiar dacă termenul e generalizat pentru un spațiu cu mai mult decât patru pereți, deschiderea și unificarea locului de preparare a hranei cu cel de luat masa și cel de living este o soluție care prinde tot mai mult.De regulă, cel mai reușit cămin combină esteticul cu funcționalitatea. De aceea, este recomandat să analizezi bine avantajele și dezavantajele, înainte de a decide dacă acest stil este potrivit pentru tine și familia ta.AvantajeAspectul este unul dintre cei mai importanți factori luați în considerare de cei care decid să apeleze la o amenajare open space. Dărâmarea pereților pentru crearea unui spațiu de locuit deschis îți poate transforma apartamentul sau casa într-un spațiu de locuit ultramodern.Lumina naturală este un avantaj estetic, dar efectele amenajării open space se vor vedea și în reducerea facturii la energie electrică. Spoturile consumă mult mai puțină energie ca becurile tradiționale și sunt des folosite în amenajarea open space.Organizarea versatilă a spațiului, care combină un living open space cu o bucătărie open space, îți oferă ocazia de a petrece momente speciale alături de mai mulți prieteni și invitați, care se vor simți mai confortabil.Un alt avantaj oferit de o amenajare open space este posibilitatea de a ști ce fac copiii. Micuții sunt mai ușor de supravegheat atunci când sunt în câmpul tău vizual și te aud mai ușor când îi strigi. Într-un spațiu deschis, mutarea mobilei devine mult mai ușoară, iar dacă îți place să schimbi mereu câte ceva prin casă, acest tip de amenajare îți oferă libertatea cea mai mare.DezavantajeÎnainte să iei în considerare cele câteva dezavantaje ale amenajării open space, trebuie să știi că această soluție nu este ușor de aplicat în cele mai multe apartamente din România. În funcție de legislația locală, dărâmarea pereților poate implica acceptul scris al tuturor proprietarilor din asociație sau chiar o adeverință specială de la primărie.Pentru că ai de-a face cu un spațiu deschis, amenajarea devine mai dificilă și vei avea nevoie să locuiești în altă parte cât timp transformi căminul tău într-un spațiu de locuit open space. Ține cont și de faptul că zgomotele ar putea deveni un factor de stres mai mare, dacă nu ai unde să te ascunzi de ele când vrei să vorbești la telefon.Într-o casă amenajată în stil tradițional, poți închide ușa în fața dezordinii, însă într-un spațiu open space nu o mai poți ascunde la fel de ușor. Dacă vrei ca totul să se asorteze în casa ta, vei avea de înfruntat multe probleme. Pentru că mai multe camere împart același spațiu, va trebui să asortezi și mobilierul. Plus că iarna, un astfel de spațiu va fi mai greu de încălzit, iar factura la energie poate crește semnificativ față de o amenajare clasică, cu camere separate, în care fiecare calorifer are repartitor și robinet.Înainte de a alege o amenajare open space pentru locuința ta, gândește-te în care camere din casă te simți mai bine. Dacă preferi camerele mai mici, decorate mai cald și intim, acest tip de amenajare ți-ar putea crea disconfort pe termen lung.