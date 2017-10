Sora lui a împlinit un an

La vârsta de 28 de ani, pe 20 ianuarie 1971, Julio Iglesias se căsătorește cu Isabel Preysler Arrastria, petrecând luna de miere în Insulele Canare. Opt luni mai târziu vine pe lume primul lor copil, „Chabeli" Maria Isabel. După doi ani Isabel îl naște pe Julio Jose, iar în 1975 pe Enrique Miguel. În 1978 cei doi părinți se separă, iar un an mai târziu divorțează. Julio se bucură de burlăcie până în anul 1990, când, pe 5 decembrie, întâlnește în Jakarta, Indonezia, un superb topmodel danez, Miranda, în vârstă de 25 de ani. Șapte ani mai târziu, pe 7 septembrie, în Miami Beach, vine pe lume primul lor copil, Julio. Apoi, pe 3 aprilie 1999, Miranda naște încă un băiat, Rodrigo, iar pe 1 mai 2001 două superbe fetițe gemene, Cristina și Victoria. La data de 14 martie 2002, mama artistului, Rosario de la Cueva, încetează din viață după o lungă boală. O lună mai târziu, Julio și fratele său, Carlos, anunță că intenționează să construiască un centru de asistență în memoria mamei lor. Pe 4 noiembrie a aceluiași an, se inaugurează Centrul de Asistență Rosario de la Cueva, în Miami. În 2004, pe 18 mai, pe când Julio avea vârsta de 61 de ani, se naște cel de-al doilea frate al său, Jaime Iglesias, fiul lui Dr. Iglesias și Ronna Keitt. La puțin timp după ce anunță că va mai avea un copil cu Ronna, Dr. Iglesias Puga încetează din viață, la vârsta de 90 de ani. Pe 26 iulie 2006, se naște sora lui Julio, Ruth. Tatăl lor, Dr. Iglesias, ar fi împlinit în aceeași zi 91 de ani. Între timp, Julio își continuă marșul triumfal prin întreaga lume. Trăiește alături de Miranda și copiii lor când la Punta Cana, în Republica Dominicană, când în Statele Unite, la Miami, sau la Marbela, în Spania. Pe 5 mai 2007, familia lor se mai mărește cu un membru, băiețelul Guillermo.