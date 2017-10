Sony a prezentat Playsta4tion

Reprezentanții Sony au prezentat pe un ecran gigant imagini din jocuri rulate pe Playstation 4, însă nu le-au arătat spectatorilor cum va arăta consola în sine, scrie Associated Press.Playstation 4 urmează să fie lansată în perioada sărbătorilor de iarnă, iar prețul nu a fost anunțat încă.„Nu cred că partea hardware are o importanță foarte mare. Noua consolă va avea o culoare și o dimensiune comparabile cu consolele anterioare”, a declarat Jack Tretton, CEO Sony COmputer Entertainment of America.Noul Playstation va fi însoțit de un controller recreat de la zero. Pe lângă butoatnele și manetele tradiționale, acesta are un tochpad, un buton de SHARE și o dungă luminoasă. Această dungă luminoasă are legătură cu un al doilea periferic pe care îl va avea Playstation 4: un dispozitiv dotat cu „camere video stereo” care localizează poziția controllerului în trei dimensiuni, cu ajutorul dungii luminoase.